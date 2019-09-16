YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 gün detayı!
YKS ek tercih işlemleri ile yerleştirme sürecine dahil olan pek çok vatandaş, ÖSYM'nin resmi internet sitesini araştırmaya başladı. YKS ek tercih sonuçları kapsamında herhangi bir üniversiteye yerleşip yerleşemediklerini öğrenecek olan vatandaşlar, buna göre yeniden sınav hazırlıklarına başlayacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YKS ek tercih işlemleri için sonuçlar ÖSYM tarafından değerlendirilmeye devam ediliyor. YKS ek tercih yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 Eylül tarihinde alınan YKS ek tercihlerinin sonuçları 28 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Aynı süreç bu yıl da göz önünde bulundurulursa, YKS ek tercih sonuçlarının 19 Eylül Perşembe günü açıklanacağı söylenebilir.
Sonuçlarla ilgili resmi açıklama geldiği takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
KAYITLAR 23 EYLÜL'DE BAŞLAYABİLİR
Sonuçların 19 Eylül tarihinde açıklanması halinde okullara kayıtlar 23 Eylül itibariyle başlayabilecek.
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