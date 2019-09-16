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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
16.09.2019 - 12:01, Son Güncelleme:/

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 gün detayı!

YKS ek tercih işlemleri ile yerleştirme sürecine dahil olan pek çok vatandaş, ÖSYM'nin resmi internet sitesini araştırmaya başladı. YKS ek tercih sonuçları kapsamında herhangi bir üniversiteye yerleşip yerleşemediklerini öğrenecek olan vatandaşlar, buna göre yeniden sınav hazırlıklarına başlayacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 gün detayı!
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YKS ek tercih işlemleri için sonuçlar ÖSYM tarafından değerlendirilmeye devam ediliyor. YKS ek tercih yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Eylül tarihinde alınan YKS ek tercihlerinin sonuçları 28 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Aynı süreç bu yıl da göz önünde bulundurulursa, YKS ek tercih sonuçlarının 19 Eylül Perşembe günü açıklanacağı söylenebilir. 

Sonuçlarla ilgili resmi açıklama geldiği takdirde haberimizden okuyabilirsiniz. 

KAYITLAR 23 EYLÜL'DE BAŞLAYABİLİR

Sonuçların 19 Eylül tarihinde açıklanması halinde okullara kayıtlar 23 Eylül itibariyle başlayabilecek.

 

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