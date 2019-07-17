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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
17.07.2019 - 11:50, Son Güncelleme:/

YKS cevap anahtarı internette

ÖSYM, YKS'nin cevap anahtarını yayımladı. Adaylar, cevap anahtarlarına ÖSYM'nin sitesinden erişebilir. Cevap anahtarları 10 gün boyunca internette kalacak.

YKS cevap anahtarı internette
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ÖSYM, 15 Haziran'da uygulanan 2019-YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran'daki 2019-YKS ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) cevap anahtarlarını açıkladı. Adaylar, cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevaplarını, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden inceleyebilir. Cevap anahtarları 17 Temmuz saat11.35'ten itibaren 10 gün süreyle yayında kalacak.

Adaylar, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve 'Cevap Kağıdı Görüntüleme' ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. Ayrıca, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevaba da ulaşabilecekler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösteriliyor.

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