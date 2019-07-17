YKS cevap anahtarı internette
ÖSYM, YKS'nin cevap anahtarını yayımladı. Adaylar, cevap anahtarlarına ÖSYM'nin sitesinden erişebilir. Cevap anahtarları 10 gün boyunca internette kalacak.
ÖSYM, 15 Haziran'da uygulanan 2019-YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran'daki 2019-YKS ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) cevap anahtarlarını açıkladı. Adaylar, cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevaplarını, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden inceleyebilir. Cevap anahtarları 17 Temmuz saat11.35'ten itibaren 10 gün süreyle yayında kalacak.
Adaylar, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve 'Cevap Kağıdı Görüntüleme' ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. Ayrıca, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevaba da ulaşabilecekler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösteriliyor.
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