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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA-İHA
17.07.2019 - 15:03, Son Güncelleme:/

YKS birincisi açıklama yaptı: Diplomat olmak istiyorum

YKS sonuçları açıklandı. Buna göre, AYT eşit ağırlık puan türünde 500 tam puan alan Cuma Taş, Türkiye birincisi oldu. Taş, "Yıllardır hayalim, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okumak. Oradan mezun olunca da devletin önemli kademelerinde çalışmak, diplomat olmak istiyorum" dedi.

YKS birincisi açıklama yaptı: Diplomat olmak istiyorum
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) tüm sorulara doğru cevap vererek eşit ağırlık puan türünde 500 tam puan alan Ankara Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Cuma Taş, Türkiye birinciliğini elde etti. Sınava düzenli ve planlı çalışarak hazırlandığını belirten Taş, şöyle konuştu:
"Çok çalışmak her zaman başarı getirmiyor. Benim başarımın arkasındaki en önemli etken doğru şekilde, planlı çalışmak oldu. Sosyal aktivitelere de vakit ayırdım. Sınava hazırlanırken yoğun çalışmak insanı bunaltıyor. Bu yüzden insan dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Boş zamanlarımda ailemle vakit geçirdim, arkadaşlarımla gezdim, okulda sosyal faaliyetlere katıldım.

AİLEMİN GÜVENİNİ HİSSETMEK KENDİME GÜVENİMİ ARTTIRDI
Başarılı olmak için öğrenciler sınava hazırlık sürecinde kaygı yaşamamalı. Heyecan yapmadan, sakin şekilde, kendilerine güvenerek sınava girmeleri gerekiyor. Ailemin ve çevremdekilerin bana güvendiğini hissetmek, benim de kendime olan güvenimi arttırdı. Sınavda da sakin şekilde soruları cevapladım ve başarıya ulaştım.

BİRİNCİLİK SÜRPRİZ OLDU
Birinciliğin benim için sürpriz olduğu. Hiç beklemiyordum. Çünkü daha önce girdiğim ve tüm sorulara doğru cevap verdiğimi düşündüğüm deneme sınavlarından kötü sonuçlar aldıklarım oldu. Daha önce girdiğim sınavlarda da YKS'deki kadar yüksek başarı elde edememiştim.

HAYALİM BOĞAZİÇİ
Diplomat olmak istiyorum. Yıllardır hayalim, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okumak. Mezun olunca da devletin önemli kademelerinde çalışmak, diplomat olmak istiyorum. Umarım hayallerim gerçekleşir."

Cuma Taş'ın annesi Hacer Taş da oğlunun istikrarlı ve kararlı bir yapısı olduğunu belirterek, "Birincilik olmasa da iyi bir derece bekliyorduk. Oğlum gerektiği zaman gerektiği kadar çalışıyordu. Biz de ona elimizden geldiği kadar destek olduk. Oğlumun başarısından dolayı çok mutluyum ve heyecanlıyım. Vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmasını diliyorum" dedi.

***

YKS birincisi açıklama yaptı: Diplomat olmak istiyorum2019-TYT BİRİNCİSİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İSTİYOR
Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Berke Çalışkan, 2019 YKS’de TYT (Temel Yeterlilik Testi 500 tam puan alarak Türkiye birincilerinden oldu. Elde ettiği başarıyı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’den öğrendiğini söyleyen Berke Çalışkan, “ÖSYM Başkanı beni arayıp birinci olduğumu söyleyince çok mutlu oldum. Sınava erkenden çalışmaya başladım ve düzenli çalıştım. Yaz tatilinde de devam ettim. Okuldaki öğretmenlerim ve arkadaşlarım hep destek oldu. Kendime zaman ayırdım. Tüm hayatımı bu sınava adamadım. İyi bir sonuç bekliyordum ama Türkiye birinciliği güzel bir sürpriz oldu.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUM
Sınava girecek öğrenciler, düzenli çalışsın. Farklı konular üzerine farklı sorular çözsünler. Tüm hayatları bu sınava bağlı değil. Bu konuda kendilerini strese sokmasınlar. Bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih edeceğim. Gelecekte bu mesleğin önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Üniversiteye henüz karar vermedim. Araştırmalarımı sürdürüyorum.”

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