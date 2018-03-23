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    YKS başvurusu yapmayan adaylar ne yapmalı?

    Hürriyet Haber
    23.03.2018 - 18:46 | Son Güncelleme:

    YKS başvuruları için araştırmalar sürmeye devam ediyor. 1 Mart tarihinde başlayıp 21 Mart tarihine kadar YKS başvuru işlemleri sona erdi. YKS başvurularını bu tarih aralıklarında yapamayan adaylar nasıl başvuru yapacaklarını merak ediyorlar. Peki, YKS başvurusu yapmayan adaylar ne yapmalı?

    YKS başvuru işlemlerini tamamlamayan adaylar, başvurularını nasıl yapacaklarını merak ediliyorlar. 23 Haziran tarihinde başlayacak olan sınavlar için adaylar hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Başvuru süresi içinde başvurularını yapamayan adaylar için ÖSYM konuya açıklık getirdi. Peki, YKS başvurusu yapmayan adaylar ne yapmalı?

    2018-YKS başvurumu yapamadım, ne yapmalıyım?

    1-21 Mart 2018 tarihleri arasında 2018-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (4 Nisan 2018 tarihinde) 2018-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

    Sınava başvuru işlemi nereden yapılır?

    ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

    Yurt dışından başvuru yapılabilir mi?

    Evet yapılabilir. Başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını kılavuzda açıklandığı şekilde yapabilirler.

    Adaylar sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?

    Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

    1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

    2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

    Sınavlar ne zaman yapılacak ve süresi ne olacaktır?

    TYT: 23 Haziran 2018 Cumartesi - 135 dakika
    AYT: 24 Haziran 2018 Pazar - 180 dakika
    YDT: 24 Haziran 2018 Pazar - 120 dakika

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