Üniversite adayları dikkat! YKS başvurusu için son gün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yaklaşık üç ay kaldı. Adaylar bir yandan çalışmalarını hızlandırırken bir yandan da başvuru işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Başvurular bugün (21 Mart Çarşamba) sona erecek. YKS oturumları olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için gereken 50’şer liray ise 22 Mart akşamına kadar ödenebilecek.

Adayların önce başvuru işlemlerini tamamlaması ardından da sınav ücretini bankalara veya ÖSYM’nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER’de yer alan ‘ÖDEMELER’ alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırması gerekiyor. Bunun dışında ödeme yapılabilecek bankaların listesi şu şekilde;

1- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

2- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

3- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

4- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

5- Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

6- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

7- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

Başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru günü 4 Nisan. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Ancak geç başvurularda sınav ücreti farklı olacak. TYT, AYT, YDT sınav ücretleri 75’er TL olacak.