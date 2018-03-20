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    YKS başvurusu için geç kalana zamlı ücret

    Hürriyet Eğitim
    20.03.2018 - 11:24 | Son Güncelleme:

    YKS başvuruları 21 Mart’ta sona eriyor. İnternetten, başvuru merkezinden ya da kayıtlı oldukları okullardan başvurusunu yapan adayların 22 Mart akşamına kadar da YKS oturumları olan TYT, AYT ve YDS için 50’şer lira yatırması gerekecek. Bu süreyi kaçıranlar için geç başvuru tarihi ise 4 Nisan. Fakat bu adaylar her oturum için 50 yerine 75’er lira ödeyecek.

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yaklaşık üç ay kaldı. Adaylar bir yandan çalışmalarını hızlandırırken bir yandan da başvuru işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Başvurular 21 Mart Çarşamba günü sona erecek. YKS oturumları olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için gereken 50’şer lirayı 22 Mart akşamına kadar ödeyebilecek.

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    Adayların önce başvuru işlemlerini tamamlaması ardından da sınav ücretini bankalara veya ÖSYM’nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER’de yer alan ‘ÖDEMELER’ alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırması gerekiyor.

    Başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru günü 4 Nisan. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Ancak geç başvurularda sınav ücreti farklı olacak. TYT, AYT, YDT sınav ücretleri 75’er TL olacak.

    Etiketler: YKS , Başvuru , Başvuru Ücreti , Üniversite , Sınav , ÖĞRENCİ , AYT , TYT
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