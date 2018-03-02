YKS başvuruları için son tarih 21 Mart

Başvuran tüm adayların 23 Haziran’daki Temel Yeterlilik Testi’ne katılması zorunlu. 24 Haziran’daki Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Oturumu ise isteğe bağlı. Lise sondakiler başvurularını okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri’nden veya ÖSYM’nin belirlediği başvuru merkezlerinden gerçekleştirebilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde son 50 ayda başvuru merkezinden çekilmiş, uygun fotoğrafı ve eğitim bilgisi olanlar ise başvurusunu bireysel olarak internetten yapabilecek. Bunlara sahip olmayanların ise, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri’ne veya başvuru merkezlerine gitmesi gerekiyor.

Geçen yılki sınavda uygulanan ve birçok tartışmaya neden olan ‘15 dakika kuralı’ bu yıl da olacak. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan; öğleden sonra oturumunda ise 15.30’dan sonra sınav binasına, cevaplama süresi başladıktan sonra salona alınmayacak.