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    YKS başvuruları için son tarih 21 Mart

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 01:30 | Son Güncelleme:

    Üniversiteye girmek için milyonlarca adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvurular, dün başladı, 21 Mart’a kadar sürecek. 2018 YKS Kılavuzu’na göre, her oturum için 50’şer TL ödenecek. Bunun için son gün ise 22 Mart. Bilgiler sisteme kaydedildikten sonra ücret yatırılarak başvuru tamamlanacak. Yatırmayanların bilgileri silinecek.

    Başvuran tüm adayların 23 Haziran’daki Temel Yeterlilik Testi’ne katılması zorunlu. 24 Haziran’daki Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Oturumu ise isteğe bağlı. Lise sondakiler başvurularını okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri’nden veya ÖSYM’nin belirlediği başvuru merkezlerinden gerçekleştirebilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde son 50 ayda başvuru merkezinden çekilmiş, uygun fotoğrafı ve eğitim bilgisi olanlar ise başvurusunu bireysel olarak internetten yapabilecek. Bunlara sahip olmayanların ise, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri’ne veya başvuru merkezlerine gitmesi gerekiyor.

    Geçen yılki sınavda uygulanan ve birçok tartışmaya neden olan ‘15 dakika kuralı’ bu yıl da olacak. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan; öğleden sonra oturumunda ise 15.30’dan sonra sınav binasına, cevaplama süresi başladıktan sonra salona alınmayacak.

    Etiketler: Üniversite , yök , gazetehaberleri
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