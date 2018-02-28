YKS başvuruları 1 Mart’ta başlıyor, peki hangi işlemler yapılacak?...İşte adım adım YKS başvuru rehberi

Bu yıl ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru maratonu 1 Mart’ta başlıyor. Başvurular internet aracılığıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak fakat hangi adımların takip edileceği, lise son sınıflar ve mezun adaylar için hangi işlemlerin yapılacağı bilinmiyor.

ÖSYM, sınava başvuru kılavuzunu 1 Mart’ta açıklayacağı için detaylar kılavuzda yer alacak fakat aynı başvuru sistemi kullanılacağı için çok büyük değişikliklerin olmayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle yaklaşık 2 milyon adayı ilgilendiren başvuru süreciyle ilgili merak edilenleri ana hatlarıyla derledik. İşte adım adım YKS’ye başvuru süreci.

1- LİSE SON SINIFLAR NASIL BAŞVURACAK?

YKS’ye katılacak lise son sınıf öğrencileri okul müdürlüklerine giderek ÖSYM’nin ‘Aday İşlemleri Sistemi’ üzerinden, yetkililerin yardımıyla başvurusunu gerçekleştirecek.

2- MEZUN ADAYLAR ÖSYM MERKEZLERİNDEN Mİ BAŞVURU YAPACAK?

Liseden mezun olup daha önce üniversite sınavlarına katılan adaylar internet aracılığıyla ÖSYM’nin ‘Aday İşlemleri Sistemi’ üzerinden, T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle başvuruda bulunabilirler. Liseden mezun olup daha önce üniversite sınavlarına katılmayanların ise bir başvuru merkezine giderek görevlilerin yardımıyla başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

3- ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIYOR?

Lise son sınıf öğrencileri okul müdürlüklerinden başvuruyu gerçekleştirecekleri sırada aday şifresi de oluşturularak öğrenciye verilecek. Daha önce üniversite sınavlarına katılmış olan mezun adaylar geçmiş yıllarda belirledikleri şifreyi kullanabilecekler. Mezun olup hiç üniversite sınavlarına katılmayan ve bu yıl ilk defa sınava girecek olanların ise bir başvuru merkezi aracılığıyla başvurusunu gerçekleştirerek şifresini alması gerekecek.

4- ADAYIN ÖĞRENCİ NUMARASI, OKUL VE KİMLİK BİLGİLERİ SİSTEME NASIL İŞLENECEK?

Daha önce üniversite sınavlarına katılmış olan adayların bütün bilgileri zaten ÖSYM sistemlerinde bulunuyor. Bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmayan adaylar, başvurularını direk olarak Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecekler. Bilgilerinde değişiklik olanların ve geçmiş yıllarda mezun olup daha önce hiç üniversite sınavlarına girmeyen adayların da bir başvuru merkezine giderek işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvuru merkezinde bu işlemler yapıldığı sırada e-okul üzerindeki bütün bilgiler ÖSYM sistemine yüklenecek. Lise son sınıflar da okul müdürlükleri aracılığıyla başvuru yaparken e-okul sistemi üzerindeki bilgileri ÖSYM sistemine aktarılacak.

5- BAŞVURU İÇİN ADAYIN FOTOĞRAFININ SİSTEME YÜKLENMESİ VE DAHA ÖNCE SINAVA GİRENLERİN FOTOĞRAF GÜNCELLEMELERİ NASIL YAPILACAK?

İlk defa sınava girecek lise son sınıf öğrencilerinin fotoğrafları okul yetkilileri tarafından çekilerek sisteme işlenecek. Geçmiş yıllarda sınava girmiş ve fotoğraf güncellemesi yapması gerekenlerin de bir başvuru merkezine giderek yeni fotoğraf çektirip sisteme yükletmesi gerekecek. Diğer bütün bilgi güncellemeleri de başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilecek.

6- BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE NE ZAMAN YATIRILMASI GEREKİYOR?

ÖSYM, YKS’ye başvuru ücretini 100 lira olarak açıkladı. Yani adayların tüm oturumlar için ödeyeceği ücret 100 lira olacak. Geçen yıllarda adaylar önce internet üzerinden başvuru yapıp, ardından sınav ücretlerini ÖSYM’nin kılavuzda açıkladığı bankalara yatırıyordu, bu yıl da aynı sistemin uygulanacağı tahmin ediliyor.