Adaylar dikkat! YKS başvuru bilgilerini güncellemek için son gün
ÖSYM tarafından YKS adayları için 6 Nisan’da başlatılan ‘başvuru bilgilerini güncelleme’ süresi bugün sona eriyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuran adaylara verilen ‘başvuru bilgilerini güncelleme’ süresi bugün sona eriyor. Adaylar bu gece saat 23.59’a kadar ‘Aday İşlemleri Sistemi’ üzerinden başvuru bilgilerinde değişiklik yapabilir. Adaylar sistem üzerinden sağlık durumları, adres iletişim bilgileri, eğitim durumları, sınav merkezi tercihlerinde değişiklik yapabilir.
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