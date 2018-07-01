Sosyal medyanın gündemi AYT... Dün sürem, bugün bilgim yetmedi
Bu yıl ilk kez uygulanan YKS’nin TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) tamamlandı. Yeni üniversite sınavı ardından yorumları merak eden adaylar, gerek forumlardan gerekse sosyal medya üzerinden ‘YKS zor muydu?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte YKS oturumlarıyla ilgili yapılan ilk yorumlar!
Üniversitenin yeni adı YSK’nin büyük bir bölümü tamamlandı. İlk oturum olan TYT 30 Ağustos Cumartesi günü, isteğe bağlı olan AYT ise bugün saat 13.15’te tamamlandı. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1’ (Türk Dili ve Edebiyatı’nda 24, Coğrafya-1’de 6, Tarih-1’de 10 soru), ‘Matematik’, ‘Sosyal Bilimler 2’ (Coğrafya-2 ve Tarih-2’den 11’er, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 6, Felsefe Grubu’dan 12) ile ‘Fen Bilimleri’nden (Biyoloji ve Kimya’dan 13’er, Fizik’ten 14) 40’ar soru yer aldı. AYT sınavının ardından öğrenciler soru yorumlarını sosyal medya hesaplarından dile getirmeye başladı. Öğrenciler, hem YKS etiketi hem AYT etiketi altında soru yorumlarını dile getiriyor.
SORU YORUMLARI
@NihalBozdoan
Sayısalım matematikten çok sosyal çözdüm acaba sorun bende mi #ayt2018
@Frat2505
#ayt2018 Emin olun sınav o kadar kötüydü ki sınavda nerede iş bulacağımı düşündüm türev integrali o zaman kullandım
Mr.OkanYilmaz @reis_okan
#ayt2018 yks de kalemi öven adamin sorusu vardı bende bugünkü sınavda kalemi sövdüm.
🌙 S E v G İ 🌙 @sevgiakmnn
Top sorusunu heyecandan nasıl yapacağını bilemeyip üşenmeden 99a kadar sayıp Cem’i bulan bitek ben miyim ?
Görkem ÖZER @gorkem041
Neşet Ertaşın da dediği gibi umudum kalmadı YKS’den.
Yiğit 💎 @Yigittan18 1
Şu an YKS’den tek beklentim açıklanmaması #yks18
Baran 🇺🇾@baranclbi
Dün YKS sınavında bundan daha kötü ne olabilir demiştim. Sağolsun bugün AYT gereken cevabı verdi.
Fidan Çıtak @Fidan_Citak
Türev integral ve dik koordinat dışında konu bulamayan yks.
Melisa Buhara SUNDU @PofudukGarfield
Sayısal sorularını Stephen Hawking mı hazırlamış ACABA
Blue Meth @mavisacseverim
Eminim hayatında 3 kitap okuyan insanlar Türkçe çok zordu diyordur #yks
Beyza @beyzalarcin
Sayısaldan hazırlanan ben edebiyatı matematikten daha fazla işaretledim #ayt2018
Cihan 🇧🇷 @ceybi7
Edebiyat sorularını Recaizade Mahmut efendi hazırlamış olmalı başka bi açıklaması olamaz #ayt2018
@lightofgodhope
Hayattaki tek başarım top ve hamur sorularını işlemle bulmak sanırım #ayt2018
@cakirtunga1
Dün ki sınavda zamanım yetmedi bugünkü sınavda bilgim yetmedi
#Ayt2018
Ayşenur @withaysenur
Saat 12.30 olduğu an sınıfça zengin kalkışı yaptık #ayt2018
ismailvrnkyy @ismailvrnky
Dün girdiğimiz sınavda süre azdı, bugün de süre çoktu ama çözebileceğimiz soru yoktu #ayt2018
Vural Aksankur @nvaksankur
Anladığım kadarıyla bu yıl mühendislik matematiği ağır bastı. Artık sınavlar Calculus tadında olacak... #ayt2018
Giz @_ozturkgizem
Dün sürem, bugün bilgim yetmedi #ayt2018
Göktuğ uludağ @GoktugUludag
#ayt2018 Matematikteki top sorusunda 99 kere saymayan bizden değildir, bu arada Cem’de mi kaldı top?
Medine Çiftçi @medineciftcii
Kapıda bekleyen yüzlerce ebeveyn erken çıkan kişinin yüzüne bakıp heyecanlı bir şekilde sınavın nasıl olduğuna dair mimik falan bekliyo ve ben her seferinde sanki bütün soruları fullemişim gibi sevimsiz gülümsememle çıkıyoru, bilmiyolar ki o piti piti yaptım #ayt2018
Yorumları Göster
Yorumları Gizle