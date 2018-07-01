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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
01.07.2018 - 13:30, Son Güncelleme:

Sosyal medyanın gündemi AYT... Dün sürem, bugün bilgim yetmedi

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Sosyal medyanın gündemi AYT... Dün sürem, bugün bilgim yetmedi

Bu yıl ilk kez uygulanan YKS’nin TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) tamamlandı. Yeni üniversite sınavı ardından yorumları merak eden adaylar, gerek forumlardan gerekse sosyal medya üzerinden ‘YKS zor muydu?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte YKS oturumlarıyla ilgili yapılan ilk yorumlar!

Üniversitenin yeni adı YSK’nin büyük bir bölümü tamamlandı. İlk oturum olan TYT 30 Ağustos Cumartesi günü, isteğe bağlı olan AYT ise bugün saat 13.15’te tamamlandı. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1’ (Türk Dili ve Edebiyatı’nda 24, Coğrafya-1’de 6, Tarih-1’de 10 soru), ‘Matematik’, ‘Sosyal Bilimler 2’ (Coğrafya-2 ve Tarih-2’den 11’er, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 6, Felsefe Grubu’dan 12) ile ‘Fen Bilimleri’nden (Biyoloji ve Kimya’dan 13’er, Fizik’ten 14) 40’ar soru yer aldı. AYT sınavının ardından öğrenciler soru yorumlarını sosyal medya hesaplarından dile getirmeye başladı. Öğrenciler, hem YKS etiketi hem AYT etiketi altında soru yorumlarını dile getiriyor.

SORU YORUMLARI

@NihalBozdoan
Sayısalım matematikten çok sosyal çözdüm acaba sorun bende mi #ayt2018

@Frat2505
#ayt2018 Emin olun sınav o kadar kötüydü ki sınavda nerede iş bulacağımı düşündüm türev integrali o zaman kullandım

Mr.OkanYilmaz‏ @reis_okan
#ayt2018 yks de kalemi öven adamin sorusu vardı bende bugünkü sınavda kalemi sövdüm.

🌙 S E v G İ 🌙‏ @sevgiakmnn
Top sorusunu heyecandan nasıl yapacağını bilemeyip üşenmeden 99a kadar sayıp Cem’i bulan bitek ben miyim ?

Görkem ÖZER‏ @gorkem041
Neşet Ertaşın da dediği gibi umudum kalmadı YKS’den.

Yiğit 💎‏ @Yigittan18 1
Şu an YKS’den tek beklentim açıklanmaması #yks18

Baran 🇺🇾@baranclbi
Dün YKS sınavında bundan daha kötü ne olabilir demiştim. Sağolsun bugün AYT gereken cevabı verdi.

Fidan Çıtak‏ @Fidan_Citak
Türev integral ve dik koordinat dışında konu bulamayan yks.

Melisa Buhara SUNDU‏ @PofudukGarfield
Sayısal sorularını Stephen Hawking mı hazırlamış ACABA

Blue Meth‏ @mavisacseverim
Eminim hayatında 3 kitap okuyan insanlar Türkçe çok zordu diyordur #yks

Beyza‏ @beyzalarcin
Sayısaldan hazırlanan ben edebiyatı matematikten daha fazla işaretledim #ayt2018

Cihan 🇧🇷‏ @ceybi7
Edebiyat sorularını Recaizade Mahmut efendi hazırlamış olmalı başka bi açıklaması olamaz #ayt2018

@lightofgodhope
Hayattaki tek başarım top ve hamur sorularını işlemle bulmak sanırım #ayt2018

@cakirtunga1
Dün ki sınavda zamanım yetmedi bugünkü sınavda bilgim yetmedi
#Ayt2018

Ayşenur @withaysenur
Saat 12.30 olduğu an sınıfça zengin kalkışı yaptık  #ayt2018

ismailvrnkyy @ismailvrnky
Dün girdiğimiz sınavda süre azdı, bugün de süre çoktu ama çözebileceğimiz soru yoktu  #ayt2018

Vural Aksankur @nvaksankur
Anladığım kadarıyla bu yıl mühendislik matematiği ağır bastı. Artık sınavlar Calculus tadında olacak... #ayt2018

Giz @_ozturkgizem
Dün sürem, bugün bilgim yetmedi #ayt2018

Göktuğ uludağ @GoktugUludag
#ayt2018 Matematikteki top sorusunda 99 kere saymayan bizden değildir, bu arada Cem’de mi kaldı top?

Medine Çiftçi @medineciftcii
Kapıda bekleyen yüzlerce ebeveyn erken çıkan kişinin yüzüne bakıp heyecanlı bir şekilde sınavın nasıl olduğuna dair mimik falan bekliyo ve ben her seferinde sanki bütün soruları fullemişim gibi sevimsiz gülümsememle çıkıyoru, bilmiyolar ki o piti piti yaptım #ayt2018

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