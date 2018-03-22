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    Yılın öğretmeninden uçan balonlu etkinlik

    İHA
    22.03.2018 - 15:24 | Son Güncelleme:

    MEB tarafından yılın öğretmeni seçilen Kübra Akıncı, örnek bir çalışmaya daha imza atarak öğrencilerinin televizyonda gördükleri uçan balonları ders kapsamında hazırladı ve olumsuz davranışlarını söyleyerek onları gökyüzüne bıraktı.

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrencilerin evlerine giderek gönüllü bir şekilde sınavlara hazırlayan ve birçok benzer çalışmayla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yılın öğretmeni seçilen Kübra Akıncı, örnek bir çalışma daha yaptı. Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Okulu Fen Bilimleri öğretmeni Kübra Akıncı, bu kez öğrencilerin televizyonda gördüğü ve merak ettiği uçan balonları ders kapsamında hazırlayarak onlarla gökyüzüne bıraktı. Balonları bırakırken her öğrenci, terk etmeye söz verdiği olumsuz davranışı söyleyerek bırakmaya söz verdi.

    Yılın öğretmeninden uçan balonlu etkinlik

    Öğrencilerinin daha önce televizyon kanallarında gördükleri uçan balonları merak ettiğini belirten Kübra Akıncı, “Fen bilimleri dersi kapsamında öğrencilerin daha önce sadece televizyonda gördükleri uçan balonlarla bizzat tanışmalarını sağladım. Okulumuzdaki 260 öğrencinin bu mutluluğa ulaşmasına vesile olduk" dedi.

    Yılın öğretmeninden uçan balonlu etkinlik

    Akıncı, etkinlik kapsamında öğrencilerin okul içi veya dışı olumsuz davranışlarını bir daha tekrarlamamaya söz verdiğini ve balonlarla göz yüzüne bıraktıklarını anlattı.

    Etiketler: ÖĞRETMEN
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