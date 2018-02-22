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    Yiğit Can, Apple’ın teşekkür listesinde

    DHA
    22.02.2018 - 10:40 | Son Güncelleme:

    Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi 16 yaşındaki Yiğit Can Yılmaz, internet tarayıcısı Safari’de güvenlik açığını bulup şirkete bildirdiği için Apple tarafından teşekkür listesine alındı. Yılmaz, daha öncede Siri’nin açığını bulduğu için Apple’ın onur listesinde yer almıştı.

    Süha Erler Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi olan ve Apple’ın güvenlik alanına yönelik araştırma yapan, Yiğit Can Yılmaz, gerek bilgisayarlarda gerekse de telefonlarda kullandığı internet tarayıcısı Safari’nin açığını buldu. Daha sonra Apple ile iletişime geçen Yılmaz açık hakkında yetkilileri bilgilendirdi.

    Yiğit Can Yılmaz’dan gelen uyarı üzerine araştırma yapan Apple mühendisleri, Safari’deki açığı tespit etti. Dünya devi, güncelleme ile açığı kapatırken, 14 Şubat’ta yayımladığı ek teşekkür listesine "Yiğit Can Yılmaz’a desteği için teşekkür ederiz" notuyla Yiğit Can Yılmaz’ın ismini ekledi.

    Yiğit Can, Apple’ın teşekkür listesinde

    Bulduğu açıkla insanların sahtecilik yapabileceğini o nedenle açığın giderilmesinin çok önemli olduğunu belirten Yiğit Can Yılmaz şunları söyledi:
    "Safari de şöyle bir sorun keşfetmiştim. Örneğin benim internet sitemi ziyaret ettiniz, ben internet sitemin içeriğini değiştirebiliyordum ve adres çubuğunu değiştirip size sahtecilik yapabiliyordum, verilerinizi çalabiliyordum, bunlarla art niyetli şeyler gerçekleştirebiliyordum. Bunu Apple’a bildirdim, Apple gerekli düzenlemeyi yapacağını söyledi. Hatta, ‘Biz bu sorunu çözmek için yeni bir güvenlik politikası geliştirmeye karar verdik, sizin de isminizi ek teşekkür listesine almaya karar verdik’ dediler. Ardından Apple güncellemeyi yayınladı ancak ilk başta eklemedi. Apple’a ne zaman ekleyeceklerini sordum. Bu konuyla ilgili kendileriyle iletişime geçtim. Apple, Şubat’ın 14’ünde web sayfası üzerinde bir güncelleme yapacağını ve ismimi güvenlik sayfasına ekleyeceğini söyledi. Şu an ismim IOS 11.2 ve Safari 11.0.2 güvenlik listesinde mevcut, ek teşekkür listesinde. Apple’ın ek teşekkür listesinde ‘Yiğit Can Yılmaz’a desteği için teşekkür ederiz’ yazıyor."

    APPLE’IN ‘ONUR LİSTESİ’NE EKLENEN 18 YAŞ ALTI İLK TÜRK
    Yiğit Can Yılmaz, Safari dışında Apple’ın cep telefonlarındaki akıllı kişisel yardımcı uygulaması olan Siri’nin açığını bulmuştu. Bu açık şirketin güvenlik ekibi tarafından bir güvenlik sorunu olarak kabul edilerek açığı bulduğu için Yiğit Can Yılmaz’ın ismi dünya devinin onur listesine eklenirken, listeye eklenen 18 yaş altı ilk Türk olmuş, aynı zamanda da Apple tarafından 2 bin dolarla ödüllendirilmişti.

    Etiketler: Yiğit Can Yılmaz , Süha Erler Anadolu Lisesi , APPLE , Safari
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