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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
09.05.2019 - 15:21, Son Güncelleme:/

Yetişkinlere yazılım eğitimi verilecek

Tüm dünyada uygulanan ‘BootCamp’ eğitimi, Türkiye’de de başlatılıyor. Yazılım bilmeyen yetişkinlere kısa sürede yazılım öğretmeyi amaçlayan program üç ay sürecek.

Yetişkinlere yazılım eğitimi verilecek
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Dijitalleşen dünyada çağa ayak uydurmak için kodlamanın öğrenilmesi gerektiğini savunan yazılım akademisi ‘Maker Codes’, yetişkinlere yönelik özel eğitimler düzenliyor. 18 yaş üstü tüm katılımcıların yararlanabileceği ‘Boot Camp’, katılımcılarına kariyer fırsatı sunmayı hedefliyor. Üniversiteye hazırlanan, mezun ve iş arayan, yazılım dili bilip kendini daha da geliştirmek isteyen, kurumsal hayatı bırakıp kendini bu yönde geliştirmek isteyenler bu programdan faydalanabilecek.

‘STAJ SÜRECİNDE DESTEK OLACAĞIZ’

Maker Codes’in kurucularından Volkan Keskin, yazılım eğitimine yönelik program ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Şu an tüm dünya bir geçiş sürecinde. Teknoloji hızla gelişiyor ve kullanabilen kişilere ihtiyaç çoğalıyor. Bu ihtiyacı batı dünyası ‘Boot Camp’lerle çözdü. Hiç yazılım bilmeyen bir kişi bile bu tarz bir kampa katılıp, yazılım alanında iş imkânı bulabiliyor. Hatta bu program ABD’de üniversite eğitimine alternatif olarak görülüyor. Son üç yıldır çocuklara kodlama eğitimi veriyor ve bu bilgi birikimini yetişkinlere de aktarmayı hedefliyoruz. Yurtdışında birkaç ‘Bootcamp’in görüşlerini de aldık. Adaylar için 45 günlük eğitim programı çok yoğun geçecek. Dokuz haftalık program sonrası üç hafta ilave proje süresi olacak. Proje sonrasında mülakatlar gerçekleştirip, tamamlayan adaylara, staj sürecinde destek olmayı amaçlıyoruz. Staj garantisi sunmamakla birlikte, insan kaynakları çalışanları ve bu eğitimi alan kişileri buluşturup, staj imkânı yaratacağız. Hedefimiz, 18 yaş üstü mezun ama yazılım dili bilmeyen bu konuda kendini geliştirmek isteyen genç ve yetişkinlere yol göstermek. Ülkemizde ciddi bir işsizlik var. Kurumlar da yetiştirdikleri çalışanlarının gitmesinden şikâyetçi. Yaptığımız firma görüşmelerinde de çalışmamız için olumlu geri bildirimler aldık. Kodlama yetişkinlerin teknolojik gelişimlerine katkı yaparak kariyer fırsatı sunmak, hem de geleceğe hazırlamak için önemli bir başlangıç noktası. Artık bir banka çalışanı robot yazılım mantığını kavrayamazsa işlerini yapamayacak. Diplomadan çok, bilinmesi gereken yazılım dillerinin önem kazanacağı bir döneme giriyoruz.”

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