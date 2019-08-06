‘Yetenek’liler için asıl sınav şimdi

ÜNİVERSİTEYİ BELİRLERKEN SEÇİCİ OLUN

Prof. Dr. Mitat Koz (Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı): Türkiye’de 42 spor bilimleri fakültesi, 57 beden eğitimi ve spor yüksekokulu var. Fakültemizde antrenörlük eğitimi, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor yöneticiliği bölümleri bulunuyor. Özel yetenek sınavlarıyla yerleştirmeler üniversitelerce yapılıyor, farklı zamanlarda ve şekillerde olabiliyor. Adaylar, sınava girecekleri üniversiteyi belirlerken seçici olsun. Nasıl ki merkezi yerleştirme için üniversitenin eğitim ve sosyal imkânları, akademisyenleri, mezunların istihdamı gibi etkenlere dikkat ediliyorsa, özel yetenek bölümlerinde de bunları incelesinler. Sınavın nasıl ve ne zaman yapılacağı, sonuçların ilanı, kayıt zamanı gibi bilgiler üniversitelerin ‘Özel Yetenek Sınav Yönergesi’nde yer alıyor. Bunu dikkatli okusunlar. Özel yetenek sınav puanını iki parametreden oluşturuyoruz. ÖSYM’nin önerdiği formül üzerinden yerleştirme puanlarını hesaplıyoruz. Birinci parametre ‘Spor Özgeçmiş Puanı’; adaylardan varsa olimpik spor dallarındaki başarılarını belgelemelerini istiyoruz. Başarı düzeyine göre puan veriyoruz. Sporcu yetiştirilmesi zor branşlara daha yüksek puan hakkı tanıyoruz. İkinci parametre ise ‘Özel Yetenek Testi’. Burada adayların dayanıklılık, sürat, beceri, denge ve koordinasyon gibi temel sportif becerilerini sergileyeceği bir parkur var. İlan edilecek parkurları dikkatli inceleyip hazırlanın.

SINAVDA HEYECAN YAPMAYIN

Prof. Dr. Emre İkizler (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili): Fakültemizdeki 11 bölümün sekizine yetenek sınavıyla giriliyor. Barajı geçen tüm lise mezunları yetenek sınavına girebilir. Müzik ve fotoğraf için iki aşamalı sınav yapılıyor. Diğer altı bölüm içinse ortak bir çizim sınavı, ardından da ihtiyaçları doğrultusunda birer çizim sınavı var. Tüm bölümlerimiz, son aşamada ‘sözlü görüşme ve dosya değerlendirme’ sınavı düzenliyor. Adaylar, internet sitemizden başvuru yapabiliyor.

Yetenek sınavına gireceklerin bir bölümü çok bilinçli hazırlanıyor. Önceki yıllarda ne tür sorular çıktığını öğrenerek çizim yeteneklerini geliştirmek için çeşitli kurslara gidiyorlar. Bazıları ise bilinçsizce, ‘şanslarını denemek için’ giriyor. Ancak sınavlarda şansa hiç yer yok. Güzel sanatlar için hazırlanıyorsanız bir hedef seçerek, bölümün ihtiyaçları doğrultusunda çizim yeteneklerinizi geliştirin ve kendinize nitelikli bir portfolyo oluşturun. Saatinden önce sınav merkezine gelin. Kılavuzlarda belirtilen ekipmanları unutmayın ve sakin kalın. Aşırı heyecan, olumsuz etkileyebiliyor. TYT puanı iyi olan adayın, şansı da yüksek olacak.

DONANIMA DA BAKILIYOR

Prof. Dr. Ayla Uludere (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü): Müzik, sahne sanatları ve müzikoloji olmak üzere üç bölümümüz var. Her bölümde ayrı anasanat veya anabilim dalları bulunuyor. Müzik bölümü piyano-arp-gitar, yaylı çalgılar, üfleme ve vurmalı çalgılar, kompozisyon ve orkestra şefliği; sahne sanatları bale, tiyatro, çağdaş dans ve opera; müzikoloji ise genel müzikoloji ve etnomüzikoloji anabilim dallarından oluşuyor. TYT puanı tiyatro için 180; diğerleri için 150 ve üzerinde olanlar, bölümün özel yetenek sınavın başvurabiliyor. Her sınav ayrı mekanda ve ilgili anasanat, anabilim dalının uzman akademisyenlerinden oluşan jürilerce yapılıyor. Sadece performans değil hakimiyet, duruş, genel kültür, vizyon, donanım gibi ayrıntılara da dikkat ediliyor. Sınavda adaylar, gayretli ve ayrıntılara dikkat ederek hazırladıkları eser veya gösteriyi sergiliyor. Amacımız solist, besteci, orkestra şefi, müzikolog ve etnomüzikolog ile bale, çağdaş dans, opera, tiyatro veya orkestra sanatçıları yetiştirmek. Akademik kariyere yönelen de var, orkestralarda sözleşmeli sanatçı olan da. Pedagojik formasyon alıp müzik öğretmeni olanlar bile bulunuyor.

TYT BARAJINI GEÇMEK ŞART

Özel yetenekle girilen bölümlere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan TYT ve özel yetenek sınav sonuçlarına göre öğrenci alınıyor. Başvuracakların TYT puanı 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olmalı. Bazı üniversiteler daha yüksek TYT puanı isteyebiliyor. Başvurular, üniversitelerin verdiği tarihlerde yapılıyor. Puanlar, 2019 YKS Kılavuzu’ndaki formüller doğrultusunda hesaplanıyor. Her üniversitenin özel yetenek sınav uygulaması farklı olabiliyor. Adaylar, istedikleri üniversitelerin duyurularını takip etmeli ve iyi incelemeli. Bazı üniversitelerde branş sınavı olarak isimlendirilen, belirli bir alana özgü sınav ve değerlendirme de yapılabiliyor.