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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

EÄŸitim
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Haber GiriÅŸ: 17.10.2019 - 16:09, Son GÃ¼ncelleme:/

Yetenekle girilen öÄŸretmenlik bölümlerine 'baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ± barajÄ±'

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K), Ã¶zel yetenek sÄ±navÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alan Ã¶ÄŸretmenlik programlarÄ±na, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±â€™nÄ±n (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testiâ€™nde (TYT) en dÃ¼ÅŸÃ¼k 800 bininci baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ±na sahip olma ÅŸartÄ± getirildi.Â 

Yetenekle girilen öÄŸretmenlik bölümlerine 'baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ± barajÄ±'
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YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca (YÃ–K), Ã¶zel yetenek sÄ±navÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alan eÄŸitim fakÃ¼ltelerinin Ã¶ÄŸretmenlik programlarÄ±na, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±â€™nÄ±n (TYT) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testiâ€™nde (TYT) en dÃ¼ÅŸÃ¼k 800 bininci baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ±na sahip olma ÅŸartÄ± getirildi. Ãœniversitelerin Ã¶zel yetenek sÄ±navÄ± ile Ã¶ÄŸrenci alan Ã¶ÄŸretmenlik programlarÄ± iÃ§in merkezi yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alanlarÄ±n aksine baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ± ÅŸartÄ± bulunmuyordu.Â Â Â Â Â 

YÃ–Kâ€™Ã¼n yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±yla ilgili pek Ã§ok karar alÄ±nan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±â€™nda, Ã¼niversitelerin bazÄ± alanlarÄ±na baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ± ÅŸartÄ± getirilmesi yÃ¶nÃ¼nde de yeni bir karar alÄ±ndÄ±. Buna gÃ¶re, 2020 YKSâ€™de Ã¶zel yetenek sÄ±navÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alacak Ã¶ÄŸretmenlik programlarÄ±na baÅŸvuru yapabilmek iÃ§in TYTâ€™de en dÃ¼ÅŸÃ¼k 800 bininci baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ±na sahip olma ÅŸartÄ± aranacak.Â Â Â Â Â 

Ã–ÄžRENCÄ°LER 2 YIL Ã–NCEDEN BÄ°LGÄ°LENDÄ°RÄ°LDÄ°Â Â Â ÂÂ 
2018 ve 2019 YKS kÄ±lavuzlarÄ±nda diÄŸer Ã¶ÄŸretmenlik programlarÄ±nda olduÄŸu gibi Ã¶zel yetenekle Ã¶ÄŸrenci alan programlara da baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ± ÅŸartÄ± getirileceÄŸi, sÄ±nava girecek Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in 2 yÄ±l Ã¶nce duyuruldu.Â Â Â Â Â Â
Bu yÄ±lki YKS sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, Ã¶zel yetenek sÄ±navÄ±yla girilen Ã¶ÄŸretmenlik programlarÄ±na 1 milyon 761 bininci sÄ±radaki Ã¶ÄŸrenci kabul edilmiÅŸti.Â Â Â Â Â
TYTâ€™de 800 bin baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ± ÅŸartÄ± getirilen Ã¶ÄŸretmenlik programlarÄ±nda, Ã¶zel yetenek sÄ±navÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alÄ±mÄ±yla ilgili herhangi bir deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu olmayacak.Â Â Â Â Â
Ã–te yandan, merkezi yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alan Ã¶ÄŸretmenlik programlarÄ±

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