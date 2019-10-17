Yetenekle girilen öÄŸretmenlik bölümlerine 'baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ± barajÄ±'
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K), Ã¶zel yetenek sÄ±navÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alan Ã¶ÄŸretmenlik programlarÄ±na, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±â€™nÄ±n (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testiâ€™nde (TYT) en dÃ¼ÅŸÃ¼k 800 bininci baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ±na sahip olma ÅŸartÄ± getirildi.Â
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca (YÃ–K), Ã¶zel yetenek sÄ±navÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alan eÄŸitim fakÃ¼ltelerinin Ã¶ÄŸretmenlik programlarÄ±na, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±â€™nÄ±n (TYT) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testiâ€™nde (TYT) en dÃ¼ÅŸÃ¼k 800 bininci baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ±na sahip olma ÅŸartÄ± getirildi. Ãœniversitelerin Ã¶zel yetenek sÄ±navÄ± ile Ã¶ÄŸrenci alan Ã¶ÄŸretmenlik programlarÄ± iÃ§in merkezi yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alanlarÄ±n aksine baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ± ÅŸartÄ± bulunmuyordu.Â Â Â Â Â
YÃ–Kâ€™Ã¼n yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±yla ilgili pek Ã§ok karar alÄ±nan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±â€™nda, Ã¼niversitelerin bazÄ± alanlarÄ±na baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ± ÅŸartÄ± getirilmesi yÃ¶nÃ¼nde de yeni bir karar alÄ±ndÄ±. Buna gÃ¶re, 2020 YKSâ€™de Ã¶zel yetenek sÄ±navÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alacak Ã¶ÄŸretmenlik programlarÄ±na baÅŸvuru yapabilmek iÃ§in TYTâ€™de en dÃ¼ÅŸÃ¼k 800 bininci baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ±na sahip olma ÅŸartÄ± aranacak.Â Â Â Â Â
Ã–ÄžRENCÄ°LER 2 YIL Ã–NCEDEN BÄ°LGÄ°LENDÄ°RÄ°LDÄ°Â Â Â ÂÂ
2018 ve 2019 YKS kÄ±lavuzlarÄ±nda diÄŸer Ã¶ÄŸretmenlik programlarÄ±nda olduÄŸu gibi Ã¶zel yetenekle Ã¶ÄŸrenci alan programlara da baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ± ÅŸartÄ± getirileceÄŸi, sÄ±nava girecek Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in 2 yÄ±l Ã¶nce duyuruldu.Â Â Â Â Â Â
Bu yÄ±lki YKS sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, Ã¶zel yetenek sÄ±navÄ±yla girilen Ã¶ÄŸretmenlik programlarÄ±na 1 milyon 761 bininci sÄ±radaki Ã¶ÄŸrenci kabul edilmiÅŸti.Â Â Â Â Â
TYTâ€™de 800 bin baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ± ÅŸartÄ± getirilen Ã¶ÄŸretmenlik programlarÄ±nda, Ã¶zel yetenek sÄ±navÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alÄ±mÄ±yla ilgili herhangi bir deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu olmayacak.Â Â Â Â Â
Ã–te yandan, merkezi yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alan Ã¶ÄŸretmenlik programlarÄ±
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle