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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 24.10.2019 - 12:31, Son Güncelleme:/

‘Yetenek ve Beceri Merkezi’nde geleceğe hazırlanacaklar

Resimden müziğe, robotik kodlamadan halı dokumaya 13 farklı atölyeyi barındıran Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi açılışa hazırlanıyor. Tezgahta halı dokumadan kuş ve su sesi eşliğinde masal dinlemeye, keman ve piyano ile müzik eğitiminden drama salonuna kadar birçok detayın düşünüldüğü merkezde, öğrencilerin bilgiye eğlenceli bir ortamda ulaşmaları hedefleniyor.

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Sivas Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yetenek ve Beceri Merkezi, 13 farklı atölyesiyle öğrencilere farklı bir deneyim yaşatacak. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için planlanan Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi'nde müzik, görsel sanatlar, kodlama, geleneksel el sanatları, ahşap ve metal, dokuma, evde yaşam, yabancı dil, zeka oyunları, masal ve kurgu, drama, radyo, televizyon ve iletişim atölyeleri ile kitap kafe ve konferans salonu bulunuyor.

Tezgahta kilim dokumadan kuş sesi eşliğinde masal dinlemeye, bilgisayar laboratuvarında robotik kodlamadan keman ve piyano ile müzik eğitimine, onlarca farklı zeka oyunundan drama salonuna kadar öğrencilerin keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için birçok detayın düşünüldüğü merkezde, 13 farklı atölyede alanında uzman ve seçkin eğitimciler görev yapacak. Öğrencilerin kabul edilmeye başlandığı ve son hazırlıkların yapıldığı merkezin açılışını, çeşitli programlar için Sivas'a gelmesi beklenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gerçekleştirmesi planlanıyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi'nin Türkiye'de ilk ve tek olduğunu söyledi. Her okulda bir atölye bulunduğunu ancak okullar bölgesindeki bu merkezde 13 atölyenin yer aldığını belirten Ayhan, şöyle konuştu:
"Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un vizyon belgesinde belirttiği hususları, yeni yönetim döneminin kurgularına, kodlarına uygun bir mekan oluşturduk. Burası randevu sistemiyle işleyecek, okullarımız belirli periyotlarda buraya gelerek drama, zeka oyunları, kodlama ve dokuma atölyelerinden istifade edecek.

‘Yetenek ve Beceri Merkezi’nde geleceğe hazırlanacaklar

BÜTÜN MEKANLARDA EĞİTİM ALANI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ
Özellikle bilim sanat merkezlerine gidemeyen çocukların kayıtlarını aldık ve bunları hafta sonları Yetenek ve Beceri Merkezi'nde misafir edeceğiz. Eğitimi sadece okullarla sınırlamak istemiyoruz. Bütün mekanlarda eğitim alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle renk tasarımıyla, zamanın teknolojik yapısıyla, çocukların teknolojinin esiri olmadan teknolojiyi iyi bir şekilde kullanmalarını sağlayacak ve bunları eğlenceli hale getirecek bir mekan oluşturduk. Hakikaten insan içeri girdiği zaman çıkası gelmiyor. Tasarımıyla, renk kurgusuyla, kullanılan materyallerle, eğitim altyapısıyla, verilen felsefeyle zamanın ruhuna çok uygun bir eğitim kurumu oldu. İnşallah Sivas'ta birkaç tane daha kurmayı düşünüyoruz. Okullarımızla akredite şekilde çalışacak bir mekan olacak. Türkiye'de ilk, inşallah bu daha da yayılacak. Çocukların yeteneklerini ortaya çıkaracağız. Sadece diploma notlarıyla değerlendirilen çocuklarımız değil, yeteneklerini de ortaya çıkartan çocuklarımız olsun istiyoruz.

‘Yetenek ve Beceri Merkezi’nde geleceğe hazırlanacaklar

AYNI ANDA 120 ÇOCUĞU AĞIRLAYACAK
Hedefimiz çocuklara okulları sevdirmek. Eğlenerek öğrenmeyi sağlamayı amaçlıyoruz. Çocuklar en büyük servet ve sermaye. Merkezden randevu sistemiyle tüm okullar istifade edebilecek. Aynı anda 120 çocuk istifade edebilir. Dolayısıyla her gün buraya bir okul rahatlıkla gelebilir. Özel ve iyi bir yönetim yapısı oluşturduk, tüm giderleri Valiliğimiz tarafından karşılanıyor. Valiliğimizin çocuklarımıza ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze bir hediyesi oldu. Tüm çocuklarımız çok rahat bir şekilde istifade edebilir. Buraya duygularını yazan çocuklarımızın kocaman yüreklerinden çok güzel nameler, söylemler vardı. Eğitimde yapacağımız her iyileşme, her güzellik bizim bütün alanlarımızı doğal olarak iyileştirecek. Bu zamanın kodlarına uygun çok güzel bir mekan oldu."

‘BAYILDIM’
Fevzipaşa İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Melisa Sönmez ise merkezi çok beğendiğini belirterek, "Bayıldım yani, çok güzel bilmediğim şeyleri öğreniyorum. Burada bilgisayarda kodlama yapıyoruz, her şey var" dedi.

Öğrencilerden 9 yaşındaki Sinan Mete Polat ise merkezde çok fazla şey öğrendiklerini; drama, müzik, resim ve diğer atölyelerde hem eğlenip hem öğrendiklerini söyledi.

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