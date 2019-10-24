‘Yetenek ve Beceri Merkezi’nde geleceğe hazırlanacaklar

Sivas Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yetenek ve Beceri Merkezi, 13 farklı atölyesiyle öğrencilere farklı bir deneyim yaşatacak. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için planlanan Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi'nde müzik, görsel sanatlar, kodlama, geleneksel el sanatları, ahşap ve metal, dokuma, evde yaşam, yabancı dil, zeka oyunları, masal ve kurgu, drama, radyo, televizyon ve iletişim atölyeleri ile kitap kafe ve konferans salonu bulunuyor.

Tezgahta kilim dokumadan kuş sesi eşliğinde masal dinlemeye, bilgisayar laboratuvarında robotik kodlamadan keman ve piyano ile müzik eğitimine, onlarca farklı zeka oyunundan drama salonuna kadar öğrencilerin keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için birçok detayın düşünüldüğü merkezde, 13 farklı atölyede alanında uzman ve seçkin eğitimciler görev yapacak. Öğrencilerin kabul edilmeye başlandığı ve son hazırlıkların yapıldığı merkezin açılışını, çeşitli programlar için Sivas'a gelmesi beklenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gerçekleştirmesi planlanıyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi'nin Türkiye'de ilk ve tek olduğunu söyledi. Her okulda bir atölye bulunduğunu ancak okullar bölgesindeki bu merkezde 13 atölyenin yer aldığını belirten Ayhan, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un vizyon belgesinde belirttiği hususları, yeni yönetim döneminin kurgularına, kodlarına uygun bir mekan oluşturduk. Burası randevu sistemiyle işleyecek, okullarımız belirli periyotlarda buraya gelerek drama, zeka oyunları, kodlama ve dokuma atölyelerinden istifade edecek.

BÜTÜN MEKANLARDA EĞİTİM ALANI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Özellikle bilim sanat merkezlerine gidemeyen çocukların kayıtlarını aldık ve bunları hafta sonları Yetenek ve Beceri Merkezi'nde misafir edeceğiz. Eğitimi sadece okullarla sınırlamak istemiyoruz. Bütün mekanlarda eğitim alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle renk tasarımıyla, zamanın teknolojik yapısıyla, çocukların teknolojinin esiri olmadan teknolojiyi iyi bir şekilde kullanmalarını sağlayacak ve bunları eğlenceli hale getirecek bir mekan oluşturduk. Hakikaten insan içeri girdiği zaman çıkası gelmiyor. Tasarımıyla, renk kurgusuyla, kullanılan materyallerle, eğitim altyapısıyla, verilen felsefeyle zamanın ruhuna çok uygun bir eğitim kurumu oldu. İnşallah Sivas'ta birkaç tane daha kurmayı düşünüyoruz. Okullarımızla akredite şekilde çalışacak bir mekan olacak. Türkiye'de ilk, inşallah bu daha da yayılacak. Çocukların yeteneklerini ortaya çıkaracağız. Sadece diploma notlarıyla değerlendirilen çocuklarımız değil, yeteneklerini de ortaya çıkartan çocuklarımız olsun istiyoruz.

AYNI ANDA 120 ÇOCUĞU AĞIRLAYACAK

Hedefimiz çocuklara okulları sevdirmek. Eğlenerek öğrenmeyi sağlamayı amaçlıyoruz. Çocuklar en büyük servet ve sermaye. Merkezden randevu sistemiyle tüm okullar istifade edebilecek. Aynı anda 120 çocuk istifade edebilir. Dolayısıyla her gün buraya bir okul rahatlıkla gelebilir. Özel ve iyi bir yönetim yapısı oluşturduk, tüm giderleri Valiliğimiz tarafından karşılanıyor. Valiliğimizin çocuklarımıza ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze bir hediyesi oldu. Tüm çocuklarımız çok rahat bir şekilde istifade edebilir. Buraya duygularını yazan çocuklarımızın kocaman yüreklerinden çok güzel nameler, söylemler vardı. Eğitimde yapacağımız her iyileşme, her güzellik bizim bütün alanlarımızı doğal olarak iyileştirecek. Bu zamanın kodlarına uygun çok güzel bir mekan oldu."

‘BAYILDIM’

Fevzipaşa İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Melisa Sönmez ise merkezi çok beğendiğini belirterek, "Bayıldım yani, çok güzel bilmediğim şeyleri öğreniyorum. Burada bilgisayarda kodlama yapıyoruz, her şey var" dedi.

Öğrencilerden 9 yaşındaki Sinan Mete Polat ise merkezde çok fazla şey öğrendiklerini; drama, müzik, resim ve diğer atölyelerde hem eğlenip hem öğrendiklerini söyledi.