Yeteneğinizi dikkate alın
Üniversite adayları, ilgi duydukları alanlarda çalışanların başarılı olma olasılığının daha yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak, kişisel ilgi ve yeteneklerini dikkate almalı ve ona göre tercih yapmalı.
Öncelikle, uzun bir hazırlık döneminin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) atlatan gençlerin önünde yeni bir süreç var. Gençler bu süreçte nelere dikkat etmeli. Öncelikle, ilgi duyduğu alanda çalışanların başarılı olma olasılığının daha yüksek olduğu göz önünde bulundurularak, adayların kişisel ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak tercih yapmaları yerinde olur. Güçlü uluslararası akademik işbirlikleriyle tanınan, yabancı dil eğitimine önem veren, seçmeli dersler aracılığıyla esneklik sağlayarak eğitimi bireyselleştiren, disiplinlerarası eğitimi destekleyen, teknolojik değişimi ve yenilikçiliği önemseyen, nitelikli eğitimci ve araştırmacı kadrosuna sahip bir yükseköğretim kurumunda eğitim almanın, çalışma hayatında sürdürülebilir başarıyı yakalamada önemli rolü olduğu görüşündeyim.
ENERJİ, SAĞLIK, TASARIM
Yeni teknolojiler, yenilikçilik, girişimcilik ve etik ile ilgili derslerle müfredatını zenginleştiren; tasarımı, iletişim becerilerinin geliştirilmesini ve takım çalışmasını önemseyen programlara talebin daha yoğun olacağını düşünüyorum. Enerji, sağlık, tasarım, akıllı sistemler, veri analitiği, bilişim hukuku, uluslararası hukuk, fikri mülkiyet hukuku ve iletişimin gözde alanlar olacağını öngörüyorum. Bu çerçevede, mühendislik, tıp, hukuk ve iletişim fakültelerinin ilgi görmesinin yanı sıra, disiplinler arasındaki etkileşimin de artacağı görüşündeyim.
Hukuk eğitimi almak isteyen adayların ise ders programı kapsamlı temel hukuk derslerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulamaya yönelik dersleri de içeren, analitik düşünmeyi teşvik eden tartışma ve sorgulama odaklı bir yöntemle öğretimi interaktif şekilde gerçekleştiren, uluslararası ölçekte hukuk işlerini takip edebilecek düzeyde yabancı dil eğitimi veren hukuk fakültelerini tercih etmeleri isabetli olur.
PROF. DR. E. ERTUĞRUL KARSAK KİMDİR?
28 Şubat 1968 İstanbul doğumlu olan Eyüp Ertuğrul Karsak, 1985’te Robert Koleji’ni, 1989’da İstanbul Teknik Üniversitesi’ni (İTÜ) bitirdi. 1991’de University of Southern California (USC) ve 1994 yılında da İTÜ’de lisansüstü eğitimlerini tamamladı. 1990’da, University of Southern California’da asistan olarak görev yaptı. 1992-1993 yılları arasında Yapı Kredi Bankası’nda çalıştı. 1994-1996 yılında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde yardımcı doçent olarak görev yaptı. 1996-1997 yıllarında Université Paris-Dauphine’de konuk öğretim üyesi olarak görev aldı. 1996-2001 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde doçent olarak bulundu. Haziran 1997-Nisan 2008 tarihleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. 2001 yılından bu yana aynı üniversitede profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ocak 2008 - Şubat 2015 tarihleri arasında Galatasaray Üniversitesi rektör yardımcılığı görevinde bulundu. Nisan 2008 - Nisan 2014 tarihleri arasında Galatasaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nı yaptı. Karsak, Nisan 2015’ten bu yana Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü’nü yürütüyor.
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