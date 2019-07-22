Yeteneğinizi dikkate alın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYeteneğinizi dikkate alın
GeriEğitim Yeteneğinizi dikkate alın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Prof. Dr. E. Ertuğrul KARSAK - Galatasaray Üniversitesi Rektörü
22.07.2019 - 09:46, Son Güncelleme:/

Yeteneğinizi dikkate alın

Üniversite adayları, ilgi duydukları alanlarda çalışanların başarılı olma olasılığının daha yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak, kişisel ilgi ve yeteneklerini dikkate almalı ve ona göre tercih yapmalı.

Yeteneğinizi dikkate alın
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Öncelikle, uzun bir hazırlık döneminin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) atlatan gençlerin önünde yeni bir süreç var. Gençler bu süreçte nelere dikkat etmeli. Öncelikle, ilgi duyduğu alanda çalışanların başarılı olma olasılığının daha yüksek olduğu göz önünde bulundurularak, adayların kişisel ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak tercih yapmaları yerinde olur. Güçlü uluslararası akademik işbirlikleriyle tanınan, yabancı dil eğitimine önem veren, seçmeli dersler aracılığıyla esneklik sağlayarak eğitimi bireyselleştiren, disiplinlerarası eğitimi destekleyen, teknolojik değişimi ve yenilikçiliği önemseyen, nitelikli eğitimci ve araştırmacı kadrosuna sahip bir yükseköğretim kurumunda eğitim almanın, çalışma hayatında sürdürülebilir başarıyı yakalamada önemli rolü olduğu görüşündeyim.

ENERJİ, SAĞLIK, TASARIM
Yeni teknolojiler, yenilikçilik, girişimcilik ve etik ile ilgili derslerle müfredatını zenginleştiren; tasarımı, iletişim becerilerinin geliştirilmesini ve takım çalışmasını önemseyen programlara talebin daha yoğun olacağını düşünüyorum. Enerji, sağlık, tasarım, akıllı sistemler, veri analitiği, bilişim hukuku, uluslararası hukuk, fikri mülkiyet hukuku ve iletişimin gözde alanlar olacağını öngörüyorum. Bu çerçevede, mühendislik, tıp, hukuk ve iletişim fakültelerinin ilgi görmesinin yanı sıra, disiplinler arasındaki etkileşimin de artacağı görüşündeyim.

Hukuk eğitimi almak isteyen adayların ise ders programı kapsamlı temel hukuk derslerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulamaya yönelik dersleri de içeren, analitik düşünmeyi teşvik eden tartışma ve sorgulama odaklı bir yöntemle öğretimi interaktif şekilde gerçekleştiren, uluslararası ölçekte hukuk işlerini takip edebilecek düzeyde yabancı dil eğitimi veren hukuk fakültelerini tercih etmeleri isabetli olur.

PROF. DR. E. ERTUĞRUL KARSAK KİMDİR?
28 Şubat 1968 İstanbul doğumlu olan Eyüp Ertuğrul Karsak, 1985’te Robert Koleji’ni, 1989’da İstanbul Teknik Üniversitesi’ni (İTÜ) bitirdi. 1991’de University of Southern California (USC) ve 1994 yılında da İTÜ’de lisansüstü eğitimlerini tamamladı. 1990’da, University of Southern California’da asistan olarak görev yaptı. 1992-1993 yılları arasında Yapı Kredi Bankası’nda çalıştı. 1994-1996 yılında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde yardımcı doçent olarak görev yaptı. 1996-1997 yıllarında Université Paris-Dauphine’de konuk öğretim üyesi olarak görev aldı. 1996-2001 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde doçent olarak bulundu. Haziran 1997-Nisan 2008 tarihleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. 2001 yılından bu yana aynı üniversitede profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ocak 2008 - Şubat 2015 tarihleri arasında Galatasaray Üniversitesi rektör yardımcılığı görevinde bulundu. Nisan 2008 - Nisan 2014 tarihleri arasında Galatasaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nı yaptı. Karsak, Nisan 2015’ten bu yana Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü’nü yürütüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Yeteneğinizi dikkate alın
Çalışırken mutlu olacağınız alanı seçin
Üniversitede tercih maratonu
MEB okullarda hayvan sahiplenme çalışması başlatıyor