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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
23.08.2019 - 16:20, Son Güncelleme:/

Yeşilay’dan akademik burs desteği

Yeşilay; bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele konularını işleyen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına burs desteği sunuyor. Yeşilay bursları için başvuru süresi 30 Ağustos’ta sona eriyor. Başvuru tarihinin sona ermesini takiben kazanan adayların 3 ay içerisinde açıklanacağı burs programında; sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere ve tıp fakültelerine kadar pek çok alanda bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi üreten genç araştırmacılara fırsat tanıyor.

Yeşilay’dan akademik burs desteği
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Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede etkin politikaların geliştirilmesi ve bilimsel çalışmaların desteklenmesini amaçladığı burs programında, yüksek lisans öğrencilerine 12 ay boyunca aylık 1.000 TL, doktora öğrencilerine ise 18 ay boyunca aylık 1.500 TL burs desteği veriyor. Tıpta uzmanlık öğrencileri de başvuru koşullarını yerine getirmesi halinde doktora bursundan faydalanabiliyor.

34 AKADEMİSYEN ADAYINA BURS DESTEĞİ
Uluslararası uygulamaların incelenmesi ve ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların artırılmasının da hedeflendiği projeyle, Yeşilay; 2014’ten bu yana 21 yüksek lisans, 13 doktora olmak üzere toplamda 34 akademisyen adayına burs desteği sağladı.

Burslarla ilgili ayrıntılı bilgiye Yeşilay’ın internet sitesinden ulaşılabilir.

 

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