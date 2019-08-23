Yeşilay’dan akademik burs desteği
Yeşilay; bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele konularını işleyen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına burs desteği sunuyor. Yeşilay bursları için başvuru süresi 30 Ağustos’ta sona eriyor. Başvuru tarihinin sona ermesini takiben kazanan adayların 3 ay içerisinde açıklanacağı burs programında; sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere ve tıp fakültelerine kadar pek çok alanda bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi üreten genç araştırmacılara fırsat tanıyor.
Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede etkin politikaların geliştirilmesi ve bilimsel çalışmaların desteklenmesini amaçladığı burs programında, yüksek lisans öğrencilerine 12 ay boyunca aylık 1.000 TL, doktora öğrencilerine ise 18 ay boyunca aylık 1.500 TL burs desteği veriyor. Tıpta uzmanlık öğrencileri de başvuru koşullarını yerine getirmesi halinde doktora bursundan faydalanabiliyor.
34 AKADEMİSYEN ADAYINA BURS DESTEĞİ
Uluslararası uygulamaların incelenmesi ve ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların artırılmasının da hedeflendiği projeyle, Yeşilay; 2014’ten bu yana 21 yüksek lisans, 13 doktora olmak üzere toplamda 34 akademisyen adayına burs desteği sağladı.
Burslarla ilgili ayrıntılı bilgiye Yeşilay’ın internet sitesinden ulaşılabilir.
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