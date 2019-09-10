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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
10.09.2019 - 15:44, Son Güncelleme:/

Yeşilay: Çocuklar, okulun ilk günlerinde daha yakından takip edilmeli

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, okulların açıldığı günlerin sosyalleşme baskısı nedeniyle öğrencilerde duygusal değişimlerin yoğun olduğu bir dönem olduğunu belirtti. Öztürk, anne babalara çocuklarını okula başladıkları ilk günlerde biraz daha yakından takip etmelerini ve izlemelerini önerdi.

Yeşilay: Çocuklar, okulun ilk günlerinde daha yakından takip edilmeli
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Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, yaşı büyüyen, yeni bir sınıfa veya okula giden öğrencilerin yeni arkadaş grupları tarafından kabul görme endişesiyle zararlı alışkanlıklara yönelebildiğini söyledi. Fiziksel hastalıklara karşı güçlü bir bünyeye sahip olmak ne kadar önemliyse, bağımlılık riskine karşı da psikolojik açıdan güçlü ve öz güvenli çocuklar yetiştirmenin o kadar önemli olduğunu anlatan Öztürk, çocuğun ailede göreceği yaklaşımın bağımlılıklardan korunmada kalkan rolü üstlendiğini belirtti.

'ÇOCUĞUNUZU DİNLEYİN'
Öztürk, velilere şu tavsiyelerde bulundu:
"Çocuklarınıza olan sevginizi sözlü olarak ve davranışlarınızla ifade etmekten kaçınmayın. Hayata ve geleceğe olumlu ve umutlu bakmasını sağlayın. Çocuklarınızın 'özdeğer' algısını oluşturun. Hatalarına karşı yargılayıcı olmayın şefkatle yaklaşın. 'Hayır' demeyi öğretin. Çocuklarınızı dinleyin, konuşun, sorunlarına çözüm odaklı yaklaşın. Empati kurmayı öğretin. Kendi bedenine iyi davranma ve sağlığına sahip çıkma bilinci verin. İyi-kötü, doğru-yanlış, sorumluluk, saygı gibi değerleri benimsetin. Ailece yapılan aktiviteler, sohbetler, geziler düzenleyin. Okulu ve öğretmenleriyle sürekli iletişimde olun. Arkadaşları ve aileleriyle tanışın. Sınırlar koyun.

Okul, sınıf ve yaşın getirdiği bazı değişimler okulun ilk günlerinde öğrencilerin riskli bir süreç yaşamasına neden oluyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de tütün ürünleri kullanmaya başlayanların yüzde 21.6'sı merak, yüzde 29.1'i arkadaş etkisi ve 29.7'si özentiyi gerekçe gösteriyor. Okulların açıldığı günler sosyalleşme baskısı nedeniyle öğrencilerde duygusal değişimlerin yoğun olduğu bir dönem. Bu yüzden anne babaların çocuklarını okula başladıkları ilk günlerde biraz daha yakından takip etmelerini ve izlemelerini öneriyoruz. Çocuklar ancak bu sayede riskli dönemi güvenli bir şekilde aşabilir."

 

YEŞİLAY'IN OKULLARDAKİ UYGULAMALARI
Yeşilay'ın okullardaki uygulamalarıyla ilgili bilgi veren Öztürk, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM) ve Benim Kulübüm Yeşilay projeleriyle bağımlılıklarla etkin mücadele ettiklerini anlattı. Öztürk, TBM'nin Türkiye'nin ilk ve tek okul temelli önleme programı olma niteliği taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:
"Türkiye'de bu alanın otorite olarak kabul edilen uzmanları tarafından hazırlanmış bilimsel içeriklere sahip bağımlılık önleme programımızın diğer ayırt edici özelliği pedagojik bir yaklaşımla, farklı yaş gruplarına farklı modüllerin geliştirilmiş olmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen bilgiye göre 32 bin rehber öğretmen TBM uygulayıcı eğitimi aldı. 2014'ten itibaren rehber öğretmenler aracılığıyla uygulanarak her yıl 10 milyon öğrenci ve 2 milyon yetişkine ulaşan TBM eğitimleri, diğer bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla yapılan işbirlikleriyle tüm topluma ulaşıyor. OBM ile de rehberlik öğretmenlerine, risk grubundaki öğrencileri tespit etme ve müdahale yetkinliği kazandırılarak, alkol, tütün ve maddeyle tanışmış çocuk ve ergenlerde, bu zararlı alışkanlıkların bağımlılığa dönüşmeden müdahale edilmesini amaçlıyoruz.

Yeşilay kolları da Yeşilay kulüpleri olarak yeniden hayata geçirildi. Kulüp faaliyetlerinde kullanılmak üzere ilkokul, ortaokul ve liseler için ayrı olarak hazırlanan 'Yeşilay Kulübü Etkinlik Kitapları' eğitim öğretim yılında kullanılmaya başlanacak.

BENİM KULÜBÜM YEŞİLAY PROJESİ
Çocukların bağımlılık ve sağlıklı yaşamıyla ilgili bilgi düzeylerini yükseltmek hem kendilerine hem de arkadaşlarına bağımlılıklardan korunmayla ilgili kazanımlar oluşturmasını sağlamak amacıyla geçtiğimiz eğitim yılıyla birlikte projemizi hayata geçirdik. Proje kapsamında yetiştirdiğimiz gönüllü Genç Yeşilay liderleriyle birlikte bugüne kadar Yeşilay şubeleri vasıtasıyla okullarda gerçekleştirilen etkinliklerle 30 binin üzerinde öğrenciye ulaştık. Projemiz bu yıl 81 ilde 200 okulda uygulanarak tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak."

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