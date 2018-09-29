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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA
29.09.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

Yerli yazılımla öğrenecekler

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Yerli yazılımla öğrenecekler

Üniversite öğrencileri, 30 ülkede 15 dilde hizmet veren IAS firmasının geliştirdiği yerli kurumsal kaynak geliştirme yazılımı Canias ERP'yi öğrenecek.

Üniversite öğrencileri, yerli yazılımla öğrenecek. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile IAS Danışmanlık Yöneticisi Barış Çığır tarafından CaniasERP Laboratuvarı’nı hayata geçiren protokol Selçuk Yaşar Kampüsü'nde imzalandı. Üniversite olarak özellikle milli sermayeyle kurulmuş kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmayı önemsediklerini dile getiren Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Türkiye'de nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli bir görev üstlenen üniversitelerin, yine nitelikli insan gücü ile yaratılan yeni sistemlere, yazılım, teknoloji gibi alanlara gereken önemi göstermesi gerekir" dedi.

ÖĞRENCİYKEN MESLEKİ DENEYİM ELDE EDECEKLER

Öğrenciyken elde edilen mesleki deneyimin önemine değinen IAS Danışmanlık Yöneticisi Barış Çığır, "Kişiler, sahada çalışarak tecrübe kazanır ve kendini geliştirme imkanı bulur. Sahada uzun yıllardan beri çalışan biri olarak bu tarz pratiklerin öğrencilik sürecinde edinilmesinin büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Bu eğitimler, hem öğrencilerin kendilerini geliştirmesi hem de sektöre donanımlı bireyler yetiştirilmesi açısından çok önemli" dedi.

ÖĞRENCİLER İÇİN ALTIN BİLEZİK

Bilgi sistemleri yönetiminin işletmelerin tüm alanlarında olduğu gibi lojistik alanında da giderek önem kazandığına değinen Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yiğit Kazançoğlu, şunları söyledi:

"Lojistik firmalarının kurumsallaşması, maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliklerinin arttırılması için süreçlerin analiz edilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi gerekiyor. Bu bakımdan yönetim bilgi sistemleri ve kurumsal kaynak planlaması yani ERP yazılımları giderek yaygınlaşıyor. Yerli bir kurumsal kaynak planlaması yazılımı olan Canias ERP de bu açıdan ülkemizde etkin ve yaygın olarak kullanılan bir yazılım. Eğitim sonunda öğrencilerimize yapılacak olan sınav sonucunda Canias ERP sertifikası verilecek. ERP yazılımı kullanma becerisine sahip öğrencilerin mezun olduklarında aranan işgücü olacaklarını düşünüyoruz. Bu eğitim, öğrenciler için altın bilezik değeri taşıyor."

 

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