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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
16.04.2019 - 17:14, Son Güncelleme:/

Yenilikçi Materyal Yarışması'na 4 binden fazla başvuru yapıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması'na 4 bin 681 başvuru yapıldı.

Yenilikçi Materyal Yarışması'na 4 binden fazla başvuru yapıldı
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretim sürecinde merakı, yaratıcılığı, azmi ve sabrı yansıtan yenilikçi materyal kullanımının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması'na 78 ilden 4 bin 681 başvuru gerçekleşti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023 Eğitim Vizyon Belgesi kapsamında öğretmenlerin yenilikçi öğretim materyalleri tasarlayarak, öğretim süreçlerinde kullanmaları hedefiyle Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması düzenleniyor. Öğretim sürecinde merakı, yaratıcılığı azmi, sabrı yansıtan yenilikçi materyal kullanımının teşvik edilerek yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen yarışmaya 78 ilden 4 bin 681 başvuru olduğu aktarıldı. Yarışmaya en çok başvuru; İstanbul, Diyarbakır, Tokat ve İzmir'den yapıldı. Bu şehirleri Hatay, Mersin, Adana, Ankara ve Konya'nın izledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yarışmanın eğitimde yenilikçi materyal tasarımının, bir yanıyla eğitimin nasıl daha iyi olabileceğini hayal etmeyi içerdiğini söyledi. Yazıcı, yarışmanın eğitim ortamlarındaki materyaller hakkında düşünmeyi sağlarken geleceğin öğrenme biçimlerini de gündeme dahil edeceğini belirtti. Yarışmanın gelecek odaklı çıtasıyla, eğitim ortamlarının yenilenmesini de kapsadığını anlatan Yazıcı, şunları söyledi:
"Yenilikçi öğretim materyal tasarımının Türkiye geneline yaygınlaştırılmasıyla ilgili özel bir strateji izledik. Yarışmamızın, eğitim materyali tasarımını bütünlüklü olarak ele almak bakımından büyük bir imkan sunacağına inanıyoruz. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmamız, eğitim materyallerin nasıl farklı olabileceği sorusunun cevabını hep beraber aramamız için bulunmaz bir imkân. Okullarda öğretmenlerimiz iyi tasarlanmış materyallerin sağladığı olanakları öğrenme sürecinde kullanabilecek. Böylece öğrencilerin öğrenmeleri desteklenmiş olacak. Ayrıca onların öğrenme kanalları çeşitlenecek, bilgiye ulaşmaları, tecrübe etmeleri sağlanarak merak ve ihtiyaçlarını gidermeleri, yaratıcılıklarını kullanabilmeleri, kendi fikirlerini ve ürünlerini geliştirebilmeleri mümkün hale gelecek.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve dijital materyal kategorisi olmak üzere beş kategorideki projelerin kabul edildiği yarışmanın değerlendirme ve ödül töreni, 2 Mayıs'ta yapılacak. Her kategoriden dereceye giren ilk üç, toplamda ise 15 materyal ödüllendirilecek.”

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