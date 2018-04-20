Yeni üniversiteler kuruluyor

İkisi vakıf olmak üzere 15 üniversite kuruluyor; İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin bazı bölümleri, yeni kurulacak üniversitelere bağlanıyor. Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarı, özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının haczi, yapılan takipler hariç olmak üzere, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarına ait kadrolarındaki müfettiş, denetçi ve uzman personeli, YÖK'ün talebi üzerine Yükseköğretim Denetleme Kurulunda, iki yıla kadar görevlendirilebilecek. YÖK, gözetim ve denetim görevi kapsamında, vakıf yükseköğretim kurumlarının ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satımlarına veya parasal hareketlere ilişkin olarak bu kişilerden bilgi ve belge isteyebilecek ya da inceleme talep edebilecek. İlişkili kişi, kurucu vakıf ve vakıf yükseköğretim kurumlarının mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerinin ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade edecek.

Mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerin eşleri, mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerin veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılacak.

YÖK, vakıf üniversitelerinin yurt dışı mali ve finansal ilişkilerinin denetimini, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından talep edebilecek.

Vakıf üniversitelerinin satım, kiralama, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uyacakları usul ve esaslar, YÖK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. YÖK'te ihtiyaç duyulan uzman personel, üç yıllık süre zarfında diğer kurumlardan Yükseköğretim Kurulu Uzmanı olarak atanabilecek. Atanacakların sayısı, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadro sayısının yüzde 20'sini geçemeyecek.

ÜNİVERSİTE İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLİYOR

Tasarıyla;

Mustafa Kemal Üniversitesi'nin adı 'Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi',

Dumlupınar Üniversitesi'nin adı 'Kütahya Dumlupınar Üniversitesi',

Okan Üniversitesi'nin adı 'İstanbul Okan Üniversitesi',

Namık Kemal Üniversitesi'nin adı 'Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi' olarak değiştiriliyor.

PERSONELİN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ EĞİTİME AYRILACAK

Öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tam burslu olan ve toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşan vakıf üniversitelerinde çalışan personelin ücretlerinden kesilecek gelir vergisi tutarı, özel bir hesaba aktarılacak.

Bu kaynak, vakıf üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, her türlü yatırım harcamalarının gerektirdiği giderler için kullanılacak.

Özel hesabın oluşturulması, kullanımı, denetimine ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Milli Eğitim bakanlıkları ile YÖK tarafından belirlenecek.

YENİ ÜNİVERSİTELER KURULUYOR

Tasarıyla Türk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından İstanbul Tuna Üniversitesi ve Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfı tarafından İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla iki vakıf üniversitesi ve 13 yeni üniversite kuruluyor.

İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin bazı bölümleri, yeni kurulacak üniversitelere bağlanıyor.

Konya Üniversitesi kurulacak. Selçuk Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun isimleri değiştirilerek bu üniversiteye bağlanacak.

Kütahya'da kurulacak Kütahya Sağlık Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine ait bazı fakülte ve yüksekokulların da yer alacağı birimlerden meydana gelecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, İnönü Üniversitesine bağlı Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Battalgazi Meslek Yüksekokulu, Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu'nun da olduğu birimlerden oluşacak.

İstanbul'da kurulacak İstanbul İbni Sina Üniversitesine, İstanbul Üniversitesi'ne ait Diş Hekimliği Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İletişim, İşletme, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Veteriner fakülteleri, adı Çapa Tıp Fakültesi olarak değiştirilecek İstanbul Tıp Fakültesi ile bazı meslek yüksekokulları bağlanacak.

Ankara'da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak. Üniversiteye; Gazi Üniversitesine ait Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp fakülteleri ile bazı yüksekokulları bağlanacak.

Daha önce Sakarya Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların da yer aldığı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mersin Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı Tarsus Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı Trabzon Üniversitesi, Erciyes Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokullarının yer aldığı Kayseri Üniversitesi; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı bazı üniversite ve yüksekokulların yer aldığı Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi açılacak.

Samsun'da Samsun Üniversitesi, Sivas'ta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de yeni kurulacak üniversiteler arasında yer alacak.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU ÇALIŞANLARINDA ARANACAK ŞARTLAR

Mesleki Eğitim Kanununu yarınca hak kazanılan denklik belgeleri ile alınmış kalfalık, ustalık, iş yeri açma ve usta öğreticilik belgeleri geçerli sayılacak.

Özel öğretim kurumlarının kurucusu, temsilcisi ve personelinde aranacak şartlar yeniden belirleniyor.

Bu kişilerde, belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına, devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar, zimmet, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terörörgütlerine ya da devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, irtibatı olmaması şartı aranacak.

'İŞ YERİ AÇABİLECEKLER'

Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar, kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin iş yerlerinde çalışabilecek, iş yeri açabilecek, başka bir meslek belgesi aranmayacak.

Bu kanun kapsamında faaliyet gösteren çeşitli kurslar, kurumlarında öğretim faaliyetlerinin yanında, programlarının içeriğine uygun, eğitim personeli ve kursiyerlerin katılımıyla bedeli karşılığı mal ve hizmet üretiminde bulunabilecek.