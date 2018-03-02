Yeni sistemde OBP’nin hesaplanmasında bir değişiklik var mı? ÖSYM yanıtladı...

ÖSYM, başvuruları 1 Mart’ta başlayan YKS ile ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi. Adayların en çok merak ettiği ise yeni sınav sistemiyle birlikte OBP’nin hesaplanmasında bir değişiklik olup olmayacağıydı. ÖSYM bu soruyu da cevapladı. İşte OBP ile ilgili merak edilen soruların cevapları:

- Ortaöğretim Başarı Puan’ının (OBP) katkı oranı ve hesaplanmasında bir değişiklik olacak mı?

OBP’nin katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik yok.

- OBP puanı nasıl hesaplanıyor?

Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu 5 ile çarpılarak OBP’ye dönüştürülüyor. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacak. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınıyor.

- Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP’nin katkısı ne olacak?

OBP 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacak.

GEÇEN YIL YERLEŞİP TEKRAR SINAVA GİRENLER DİKKAT!

- Geçen yıl ÖSYS puanıyla bir yükseköğretim programına yerleştirildim. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Geçen yıl ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların OBP’ye ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

- 2017 yılında bir üniversiteye yerleştim fakat gitmedim, OBP puanımda düşme olur mu?

2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülür.