Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Haberler >Eğitim>Yeni sistemde OBP’nin hesaplanmasında bir değişiklik var mı? ÖSYM yanıtladı...

    Yeni sistemde OBP’nin hesaplanmasında bir değişiklik var mı? ÖSYM yanıtladı...

    Hürriyet Eğitim
    02.03.2018 - 12:02 | Son Güncelleme:

    ÖSYM, YKS başvuru ve sınav süreciyle ilgili yayınladığı sıkça sorulan sorularda OBP’nin hesaplanması ve bu yıl bir değişiklik olup olmadığı konusuna da açıklık getirdi. Peki OBP’nin hesaplanmasında değişiklik var mı, geçen yıl bir yükseköğretim programına yerleşip bu sene tekrar sınava girecek adayların puanı nasıl etkilenecek?

    ÖSYM, başvuruları 1 Mart’ta başlayan YKS ile ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi. Adayların en çok merak ettiği ise yeni sınav sistemiyle birlikte OBP’nin hesaplanmasında bir değişiklik olup olmayacağıydı. ÖSYM bu soruyu da cevapladı. İşte OBP ile ilgili merak edilen soruların cevapları: 

    - Ortaöğretim Başarı Puan’ının (OBP) katkı oranı ve hesaplanmasında bir değişiklik olacak mı?
    OBP’nin katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik yok.

    - OBP puanı nasıl hesaplanıyor?
    Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu 5 ile çarpılarak OBP’ye dönüştürülüyor. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacak. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınıyor.

    - Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP’nin katkısı ne olacak?
    OBP 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacak.

    GEÇEN YIL YERLEŞİP TEKRAR SINAVA GİRENLER DİKKAT!

    - Geçen yıl ÖSYS puanıyla bir yükseköğretim programına yerleştirildim. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
    Geçen yıl ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların OBP’ye ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

    - 2017 yılında bir üniversiteye yerleştim fakat gitmedim, OBP puanımda düşme olur mu?
    2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülür.

    Etiketler: OBP , Ortaöğretim Başarı Puanı , YKS , Üniversite Sınavı
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri