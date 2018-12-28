Yeni rektör pastayla uğurlandı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin için uğurlama programı düzenlendi. Törende Şahin için pasta kesildi.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, rektörlük görevine atanan eski yardımcısı Prof. Dr. Şahin'i makamında kabul etti. Rektör Tabakoğlu, Şahin'e başarı diledi. Üniversite olarak büyük bir gurur ve mutluluk içerisinde olduklarını belirten Tabakoğlu, "Bugüne kadar Trakya Üniversitesi’ne eşsiz katkılar sunan, yol arkadaşımız, dava ortağımız Mümin Hocamızın başarılarını yakından takip etmeye, kendisini her konuda desteklemeye devam edeceğiz. Hocamızın yolu açık, başarıları daim olsun. Bu yeni dönemde, Trakya Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi arasındaki dayanışma daha da artsın" dedi.
Daha sonra pasta kesildi. Uğurlamaya, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Cem Uzun da katıldı.
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