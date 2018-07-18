Yeni rektör görevi devraldı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, görevini Mansur Harmandar’dan devraldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, görev yaptığı üniversiteye rektör olarak atandı. Çiçek, görevi yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan rektör Prof. Dr. Mansur Harmandar’dan devraldı. Devir töreninde konuşan Prof. Dr. Çiçek, "Verilen görevi en iyi şekilde yapacağım. Bu konuda herkese söz veriyorum. Hedeflerimize ulaşmak için projeler üreteceğiz. Yatay değil, dikey yönetim şekli uygulayacağız. Gerekirse geceleri çalışacağız. Öğrencilerimizin memnuniyeti için gecemizi gündüzümüze katacağız. Hazırlayacağımız projeler ile dört yıl içinde TÜBİTAK’ta ilk 50 üniversite içinde olacağız. Hedeflerimize ulaşmak için herkes çalışacak. Kişiler üzerinde soruşturma ve mobbing olmayacak. Taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyacağız. Hepinizden öneri bekliyorum. Kimseye gönül koyma huyum yoktur" dedi. 2010 yılından bu yana rektörlük görevini yürüten ve yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan Prof. Dr. Mansur Harmandar, Çiçek’e cübbesini giydirerek başarılar diledi.
PROF. DR. HÜSEYİN ÇİÇEK KİMDİR?
Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği’nde yaptı. 1990 yılında lisans eğitimini tamamlayan, evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Çiçek, yüksek lisansını aynı üniversitede, aynı bölüm üzerine yaptı. 1998’de doktorasını yaparak akademik kariyerinde yükselen Çiçek, TÜBİTAK’ta birçok çalışmaya imza attı.
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