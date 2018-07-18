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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
18.07.2018 - 16:49, Son Güncelleme:

Yeni rektör görevi devraldı

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Yeni rektör görevi devraldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, görevini Mansur Harmandar’dan devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, görev yaptığı üniversiteye rektör olarak atandı. Çiçek, görevi yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan rektör Prof. Dr. Mansur Harmandar’dan devraldı. Devir töreninde konuşan Prof. Dr. Çiçek, "Verilen görevi en iyi şekilde yapacağım. Bu konuda herkese söz veriyorum. Hedeflerimize ulaşmak için projeler üreteceğiz. Yatay değil, dikey yönetim şekli uygulayacağız. Gerekirse geceleri çalışacağız. Öğrencilerimizin memnuniyeti için gecemizi gündüzümüze katacağız. Hazırlayacağımız projeler ile dört yıl içinde TÜBİTAK’ta ilk 50 üniversite içinde olacağız. Hedeflerimize ulaşmak için herkes çalışacak. Kişiler üzerinde soruşturma ve mobbing olmayacak. Taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyacağız. Hepinizden öneri bekliyorum. Kimseye gönül koyma huyum yoktur" dedi. 2010 yılından bu yana rektörlük görevini yürüten ve yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan Prof. Dr. Mansur Harmandar, Çiçek’e cübbesini giydirerek başarılar diledi.

PROF. DR. HÜSEYİN ÇİÇEK KİMDİR?
Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği’nde yaptı. 1990 yılında lisans eğitimini tamamlayan, evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Çiçek, yüksek lisansını aynı üniversitede, aynı bölüm üzerine yaptı. 1998’de doktorasını yaparak akademik kariyerinde yükselen Çiçek, TÜBİTAK’ta birçok çalışmaya imza attı.

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