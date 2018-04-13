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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
13.04.2018 - 16:17, Son Güncelleme:

Yeni lise sınavının TEOG’dan 10 farkı

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
Yeni lise sınavının TEOG’dan 10 farkı

Yeni liseye giriş sisteminin ardından, okul listeleri daha çok tartışılır. Bu yıl hem sınavla, hem de adrese dayalı yerleştirmeyle ilgili daha netleşmeyen birçok konu var.

Her ne kadar 1 milyon 200 bin öğrenci ortaokul son sınıfta da olsa sınava katılımın 800 bin civarında olması bekleniyor. Çünkü bakanlık yetkilileri daha birkaç ay öncesinde sınavın zor olacağı vurgusunu yaparak, iddialı olmayanlara adeta girmeyin çağrısında bulundu. 8’inci sınıf öğrencilerinin yüzde 11’inin girebileceği bu okullar için 2 Haziran’da sınav yapılacak. Peki bu sınavda öğrencileri neler bekliyor? Bir yıl öncesi yapılan TEOG’dan ne farkı var?

1- SINAV YERİ: Eski sistemde sınavlar öğrencinin eğitim aldığı okulda yapılıyordu. Yeni sistemde sınav, tıpkı 2008’de kaldırılan Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (OKS) olduğu gibi farklı merkez ve okullarda düzenlenecek.

2- ZAMANI: Önceden sınavlar hafta içinde iki güne dağıtılmış ve her gün üç oturum şeklinde uygulanıyordu. Yeni sistemde sınav hafta sonu tek gün (cumartesi) ve iki oturum halinde yapılacak. İlk bölüm 09.30’da, ikincisi ise 11.30’da başlayacak.

3- SÜRE: TEOG’da her dersten 20 soru soruluyor, 40 dakika süre veriliyordu. Toplam 120 soru yöneltiliyordu. Yeni sistemde sözel bölümde; 20 Türkçe, 10 T.C. inkilap tarihi ve Atatürkçülük, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi, 10 yabancı dil olmak üzere 50 soru sorulup 75 dakika süre tanınacak. Sayısal bölümde; 20 matematik ve 20 fen bilimleri sorusu için 60 dakika verilecek. Birinci oturum ile ikinci oturum arasında 45 dakika ara olacak.

4- TELAFİ YOK: Yeni sistemde, daha önceden olduğu gibi sınava girmeyenler için telafi yapılmaycak.

5- ÖLÇME YERİNE SEÇME: Eski sistem, tüm okullara sınavla öğrenci yerleştirdiğinden ölçme sınavı özelliği taşıyordu. Yenisi sınırlı sayıda okula, sınavla öğrenci alacağından seçme sınavı özelliği taşıyor.

6- GİRİŞ BELGESİ: TEOG’da öğrenciler sınava kendi okullarında girdiğinden sınav giriş belgesi düzenlenmiyordu. Yeni sistemde sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi verilecek. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

7- YANLIŞLAR HESAPLANACAK: Yanlışlar doğruları etkilemiyordu. Şimdi üç yanlış bir doğruyu götürecek.

8- ÖNCEKİ YILLARA DÖNÜŞ: Sınav puanı hesaplamada kullanılacak değerler TEOG’da önceden biliniyordu ve öğrenci, her dersle ilgili doğru sayısını biliyorsa, puanını hesaplayabiliyordu. Yeni sistemde puanların hesaplanabilmesi için tüm sınavlarının okunup ortalamaların ortaya çıkarılması gerekiyor. Başka bir ifadeyle tüm sonuçlar değerlendirilip ortalamalar ortaya çıkmadan sınav hesaplanamıyor. Yeni değerlendirme sistemi eski OKS-Liselere Giriş Sınavı (LGS) döneminde yapılan değerlendirme sistemiyle benzer özellik taşıyor.

9- KATSAYI DEĞİŞTİ: Derslerin ağırlık katsayıları değişti. Eski sistemde Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinin ağırlık kat sayıları 4’tü yine aynı kaldı. T.C. inkılap tarihi ve Atütürkçülük, din kültürü ile yabancı dil derslerinin ağırlık sayıları 2 idi, yeni sistemde 1’e indirildi. Bu durumda temel derslerin belirleyiciliği arttı.

10- ZORUNLU DEĞİL: Geçen yıllarda sınava giriş zorunluydu, şimdi ise isteğe bağlı. İsteyen sınavla bir okula giriyor, isteyen de adrese dayalı sistemle yerleştiriliyor.

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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