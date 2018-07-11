Yeni iş fırsatları için üniversite-sanayi buluşması
Bir vakıf üniversitesi tarafından, yeni iş fırsatları ve üniversite-sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.
Üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla, ‘Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı’ düzenlendi. Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) tarafından gerçekleştirilen çalıştay, büyük firmaların temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Etkinlikte kurumsal girişimcilik, Avrupa Birliği (AB) destek programları, patent veri kullanımı konuları ele alındı, üniversite-sanayi işbirliği iyi uygulama örnekleri anlatıldı.
Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş ile Vestel Ar-Ge Müdürü Metin Nil, iki kurum işbirliğinde gerçekleşen projeler hakkındaki tecrübelerini paylaştı. Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mine Ovacık, sanayinin problemlerini çözmeye yönelik bitirme tezleriyle ilgili bilgi paylaşımlarda bulundu.
Minerva Kuluçka Merkezi ekiplerinden CubeTech ortağı ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ceyhan Türkmen ise aSAY Enerji firması ile birlikte hayata geçirdikleri akıllı şehir teknolojileri projelerinden ve bilimsel araştırma projeleri desteklerinden bahsetti. İyi uygulama örnekleri oturumunun son konuşmasını, Türklab Tıbbi Malzemeler Müdürü Dr. Şahin Yağlıdere yaparak, sanayinin problemlerine çözüm getirmeye yönelik hibe destekli öğrenci projelerine dair tecrübelerini anlattı.
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