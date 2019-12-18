Yeni gelişme: Doğa Koleji'ni satın almak için teklif
Doğa Koleji Giresun Kampüsü Kurucusu Aykut Gezmiş, Nevşehir Kampüsü Kurucusu Halis Uluer ve Sivas Kampüsü Kurucusu Mustafa Eken'in başında olduğu yönetim, Doğa Koleji'ni satın almak için yönetime teklifte bulundu.
Doğa Koleji'nin satış sürecinde yaşananlar ile ilgili olarak lisanslı okulların kurucuları duruma el koydu. Aykut Gezmiş, Halis Uluer ve Mustafa Eken'in başında olduğu lisanslı okullar yöneticileri Doğa Koleji'ni satın almak için çalışmalara başladı.
600 milyon TL ödemeye hazır olan yönetim, satışın gerçekleşmemesi durumu için de B planını hazırladı. 49 lisanslı okul yöneticisi biraraya gelerek Doğa Koleji'nden ayrılarak yeni bir şirket çatısı altında yeni bir eğitim kurumu kurmaya hazırlanıyor.
GENEL MERKEZ İKİ OKULLA GÖRÜŞÜYOR
Doğa Koleji Genel Merkezi de satış süreci ile görüşmelerini sürdürüyor. Adaylar arasında Nişantaşı Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi de bulunuyor.
Bir süredir yapılan görüşmelerde net bir sonuç çıkmaması nedeniyle lisanslı okullar yöneticileri satın alma çalışmalara başladı.
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