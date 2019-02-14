Yeni enstitü ve yüksekokul kuruldu
Resmi Gazete’nin 14 Şubat 2019 tarihli sayısına göre, Haliç Üniversitesi’ne bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne bağlı olarak da Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.
Yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve yüksekokul kurulması, bazı yüksekokul ve enstitülerin de kapatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 14 Şubat 2019 tarihli sayısında yayımlandı. Buna göre, Haliç Üniversitesine bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde de Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu. Kararla, Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı Sivil Havacılık Yüksekokulu; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne bağlı Metalurji Enstitüsü ve Haliç Üniversitesi’ne bağlı Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri kapatıldı.
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