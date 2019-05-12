Yeni bir sınav sistemi yok

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yıl içerisinde çok sayıda sınav yapıyor. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

Bu sınavlar, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılıyor. MEB sadece kendi kurumlarına yönelik sınavlar yapmıyor, diğer kurumlar için de sınav hizmeti veriyor. 2018 yılında yapılan sınavlara 15 milyon 290 bin aday katıldı. 81 ilde kurulmuş olan elektronik sınav (e-Sınav) merkezleri de aktif olarak kullanılıyor. 2018 yılında e-Sınav merkezlerinde 949 bin 432 aday sınav hizmeti aldı.

ISO 27001 Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almak için de çalışma mı başlattınız?

Evet. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bu doğrultuda kurumsallaşmaya da katkı sağlayacak çok önemli bir adım attı. Bilgi güvenliğine yönelik uluslararası bir standart olan ve bilgi varlıklarının güvenliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına almak için oluşturulan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi’ne başvurmak için çalışmalara başlandı. 2019’da bu süreci tamamlamayı hedefliyoruz.

NOT DEĞERLENDİRMESİ OLMADAN İZLEME ARAŞTIRMASI



4, 7 ve 11’inci sınıflara yönelik 81 ilde izleme ve değerlendirme araştırması yapılacağı açıklandı. Bu araştırmaları neden yapıyorsunuz?

Bir konuda iyileştirme yapabilmeniz için önce durum tespiti yapmanız gerekiyor. 2023 Eğitim Vizyonu’nda da herhangi bir notlandırma olmaksızın ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılacağı belirtilmişti. Bu amaçla ilk olarak 4, 7 ve 11’inci sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri dersleriyle ilgili öğrenci başarı izleme araştırması yaptık. Araştırma 2 bin 865 okulda ve yaklaşık 350 bin öğrenciyi kapsayacak şekilde uygulandı. İlk defa 81 ilin tamamında bu kapsamda bir izleme araştırması gerçekleştirildi. Bu araştırmalar, merkezi ve eş zamanlı olarak yapılmadı. Her ilde Milli Eğitim Müdürlüklerimiz süreci kendileri yönetti. Araştırma sonucunda elde edeceğimiz bulgular ışığında bu alanlarda iyileştirme yapmak üzere alınması gereken tedbirleri belirleyeceğiz. Bu araştırmalar, kapsamına göre tüm illerdeki mevcut durum ile ilgili bize kesitsel resim verecek. Biz de bu resimden yola çıkarak okullarımız arasındaki başarı farklarını azaltacak ve kaliteyi artıracak şekilde önlemler alacağız ve okullarımıza destek vereceğiz.

KALİTEYİ ARTIRACAĞIZ

Bu araştırma sınavları kamuoyunda MEB acaba yeni bir sınav hazırlığı mı yapıyor şeklinde algılandı. Böyle bir şey var mı? Kesinlikle yok. Bu araştırmalarda öğrencilere yönelik bir notlandırma söz konusu değil. Araştırmalar tamamen kendi süreçlerimizi iyileştirmeye yönelik. Sonuçta elde ettiğimiz bulguları kullanarak bir taraftan okullar arasındaki başarı farkının azaltılmasına yönelik önlemler alacağız, diğer taraftan da izleme yapılan her alanda kaliteyi sürekli artıracağız.

Çalışmalar lise türleri arasındaki akademik başarı farkının azalmasına katkı sağlayacak mı?

Başarı farkının azaltılmasında asıl odaklanmamız gereken yer, ilkokulve ortaokullar. Sorunlar çözülemeyip ertelendiğinde liselerde akademik başarı farklarıyla yüzleşmek durumunda kalıyoruz. Bu durum da uzun vadede okul türlerinin öğrencinin akademik seviyesine

fazla duyarlı olmasına yol açıyor. Alışık olunan seviyenin altındaki öğrenciler o okullarda başarısız oluyorlar ve diğer lise türlerine geçiş yapıyorlar. Dolayısıyla, bu seviyedeki izleme araştırmalarıyla okullarımıza, öğretmenlerimize odaklanmaları gereken iyileştirme alanlarında yardımcı olmak istiyoruz.

YATIRIMLARIMIZI ONA GÖRE YAPACAĞIZ

Bu araştırmalarınızdan elde edeceğiniz bulgular politika geliştirmemizde bize kolaylık sağlayacak elbette. Zaten bu amaçla yapıyoruz bu araştırmaları. Bu araştırmalarla nelerin çalıştığını ve nelerin de iyileştirilmesi gerektiğini öğrenci, okul ve il bazında değerlendirebilme imkanımız olacak. Tüm bu çalışmalar Bakanlığımız tarafından yürütülen okul profili ve e-portfolyö çalışmalarından bağımsız değil. Elde edilen bulguları kullanarak fiziksel yatırımlarımızı veriye dayalı planlayabileceğimiz gibi öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini veriye dayalı bir şekilde planlayabileceğiz. Ayrıca problemleri erken tespit etme ve erken iyileştirmede özellikle hafta sonu düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarımızı da bu süreçte elde etğimiz verilerle daha verimli ve

etkin bir şekilde kullanabileceğiz.

YATIRIMLARIMIZI ONA GÖRE YAPACAĞIZ

Bu araştırmalarınızdan elde edeceğiniz bulgular politika geliştirmemizde bize kolaylık sağlayacak elbette. Zaten bu amaçla yapıyoruz bu araştırmaları. Bu araştırmalarla nelerin çalıştığını ve nelerin de iyileştirilmesi gerektiğini öğrenci, okul ve il bazında değerlendirebilme

imkanımız olacak. Tüm bu çalışmalar Bakanlığımız tarafından yürütülen okul profili ve e-portfolyö çalışmalarından bağımsız değil.

Elde edilen bulguları kullanarak fiziksel yatırımlarımızı veriye dayalı planlayabileceğimiz gibi öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini veriye dayalı bir şekilde planlayabileceğiz. Ayrıca problemleri erken tespit etme ve erken iyileştirmede özellikle hafta sonu düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarımızı da bu süreçte elde ettiğimiz verilerle daha verimli ve etkin bir şekilde kullanabileceğiz.

81 İL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Tüm illerimizde ölçme ve değerlendirme merkezlerini kullanacağız. 2018 yılında 60 ilimizde bu merkezler kurulmuştu. Diğer illerimizde de ölçme ve değerlendirme merkezlerimizi kurduk ve altyapısını tamamladık. Böylece tüm illerimizde ölçme ve değerlendirme

merkezlerimiz faaliyete geçmiş oldu. Bu merkezlerimizi ülke çapında ölçme ve değerlendirme alanında ortak bir kültür oluşturmak ve il ve ilçe bazlı izleme, değerlendirme ve iyileştirme süreçlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için kullanacağız.

ARAPÇA VE İNGİLİZCE’DE 4 BECERİDE ÖLÇME

2019 yılında sadece dört beceride Türkçe ölçmeye odaklandık. 2020 yılında Arapça ve İngilizce dillerinde dört beceride ölçme yapabilmek için çalışmalara başladık.