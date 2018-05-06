'Yeni Avrupa’nın en iyi üniversitesi Estonya’dan
Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE ‘Yeni Avrupa’nın En İyi Üniversiteleri 2018’ sıralamasını yayınladı. Avrupa Birliği’ne (AB) kabul edilen son 13 ülkedeki en iyi yükseköğretim kurumlarının belirlendiği listede, ilk sırada Estonya’dan Tartu Üniversitesi yer aldı.
Times Higher Education (THE), Avrupa Birliği’ne (AB) son olarak dahil olan 13 ülkedeki en iyileri; araştırma etkisi, öğretim kalitesi, uluslararası görünürlük ile endüstri-üniversite işbirliği kriterlerine göre değerlendirdi. Buna göre ilk sırada Estonya’dan Tartu Üniversitesi yer alırken, onu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi takip etti.
EN YÜKSEK TEMSİL ÇEK CUMHURİYETİ’NDE
Çek Cumhuriyeti 13 kurumla sıralamada temsil edildi. Doğu Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinden Polonya 12, Macaristan yedi ve Romanya ise beş üniversitesiyle en çok temsil edilen ülkeler arasında yer aldı. En iyi 50’nin dahil edildiği sıralamada, birinci olan Tartu Üniversitesi dünya sıralamasında 301-350 sıra bandında yer almıştı.
İLK 10
|SIRA
|KURUM
|ÜLKE
|1
|Tartu Üniversitesi
|Estonya
|2
|Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi
|Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
|3
|Kıbrıs Üniversitesi
|Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
|4
|Charles Üniversitesi
|Çek Cumhuriyeti
|5
|Semmelweis Üniversitesi
|Macaristan
|6
|Varşova Üniversitesi
|Polonya
|7
|Masaryk Üniversitesi
|Çek Cumhuriyeti
|8
|Split Üniversitesi
|Hırvatistan
|9
|Maribor Üniversitesi
|Slovenya
|10
|Palacky Üniversitesi
|Çek Cumhuriyeti
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