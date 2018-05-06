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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
06.05.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

'Yeni Avrupa’nın en iyi üniversitesi Estonya’dan

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
'Yeni Avrupa’nın en iyi üniversitesi Estonya’dan

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE ‘Yeni Avrupa’nın En İyi Üniversiteleri 2018’ sıralamasını yayınladı. Avrupa Birliği’ne (AB) kabul edilen son 13 ülkedeki en iyi yükseköğretim kurumlarının belirlendiği listede, ilk sırada Estonya’dan Tartu Üniversitesi yer aldı. 

Times Higher Education (THE), Avrupa Birliği’ne (AB) son olarak dahil olan 13 ülkedeki en iyileri; araştırma etkisi, öğretim kalitesi, uluslararası görünürlük ile endüstri-üniversite işbirliği kriterlerine göre değerlendirdi. Buna göre ilk sırada Estonya’dan Tartu Üniversitesi yer alırken, onu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi takip etti.

 EN YÜKSEK TEMSİL ÇEK CUMHURİYETİ’NDE
Çek Cumhuriyeti 13 kurumla sıralamada temsil edildi. Doğu Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinden Polonya 12, Macaristan yedi ve Romanya ise beş üniversitesiyle en çok temsil edilen ülkeler arasında yer aldı. En iyi 50’nin dahil edildiği sıralamada, birinci olan Tartu Üniversitesi dünya sıralamasında 301-350 sıra bandında yer almıştı.

İLK 10

SIRAKURUMÜLKE
1Tartu ÜniversitesiEstonya
2Kıbrıs Teknoloji ÜniversitesiGüney Kıbrıs Rum Yönetimi
3Kıbrıs Üniversitesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
4Charles ÜniversitesiÇek Cumhuriyeti
5Semmelweis ÜniversitesiMacaristan
6Varşova ÜniversitesiPolonya
7Masaryk ÜniversitesiÇek Cumhuriyeti
8Split Üniversitesi Hırvatistan
9Maribor ÜniversitesiSlovenya
10Palacky ÜniversitesiÇek Cumhuriyeti
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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