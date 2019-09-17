Yeni akademik yıl 18 Eylül’de başlayacak
2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı, 18 Eylül çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle açılacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı’nın 18 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle açılacağını duyurdu. YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, yeni akademik yılı açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının yanı sıra bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, üniversite rektörleri ile üniversiteleri temsilen akademisyen ve öğrenciler olmak üzere yaklaşık iki bin kişi katılacak. Törenin son bölümünde, YÖK tarafından her yıl, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride takdim edilen ‘YÖK Üstün Başarı Ödülleri’, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine verilecek.
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