YDUS başvuruları başladı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başvuruları 4-11 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav, 23 Aralık’ta Ankara’da yapılacak.
2018 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), 23 Aralık’ta Ankara’da yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, sınava başvuruları 4-11 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınava başvuru, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesiyle yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgiler, 2018-YDUS Kılavuzu’nda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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