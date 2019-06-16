YDT başladı
YKS'nin son oturumu olan YDT, 15.45'te başladı. 137 bin 773 aday yabancı dille öğrenci alacak okullar için ter döküyor.
Yükseköğrenim Kurumları Sınavı’nın (YKS) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) 15.45’de başladı. 137 bin 773 aday, kendilerine tanınan 120 dakikada, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden tercih ettikleri bir dilde toplam 80 soru çözecek.
SONUÇLAR 18 TEMMUZ’DA
ÖSYM, sonuçların 18 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. Yine ÖSYM’nin duyuracağı takvime ve kılavuza göre tercihler yapılacak.
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