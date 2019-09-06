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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
06.09.2019 - 11:44, Son Güncelleme:/

YDS’ye 73 bin 779 aday girecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü yapılacak YDS ile ilgili açıklamlarda bulundu. Prof. Dr. Aygün, “Pazar günü 41 ilde ve 47 sınav merkezinde uygulayacağımız Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na toplam 73 bin 779 aday girecek” dedi.

YDS’ye 73 bin 779 aday girecek
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü 41 il ve 47 sınav merkezinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2019-YDS/2) 73 bin 779 adayın gireceğini bildirdi. Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-YDS/2’nin çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler şeklinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde düzenleneceğini belirtti. Halis Aygün, yıl sonuna kadar uygulanacaklarla birlikte bu sene basılı olarak toplam 3, elektronik ortamda da toplam 13 yabancı dil sınavı yapılacağını kaydetti. Pazar günü yapılacak 2019-YDS/2’nin saat 10.15’te başlayacağını anımsatan Aygün, “Pazar günü 41 ilde ve 47 sınav merkezinde uygulayacağımız Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na toplam 73 bin 779 aday girecek” dedi. Aygün, sınavda yaklaşık 10 bin kişinin görev yapacağı bilgisini paylaştı.


ADAYLARA ‘SAAT’ HATIRLATMASI
Kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için 2019-YDS/2’nin uygulanacağı gün, sınav yapılan illerde nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını hatırlatan Aygün, açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesine ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşılabileceğini belirtti. Aygün, sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileyerek, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.

 

 

 

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