YDS’de cevap kağıtları erişime açıldı
ÖSYM tarafından 8 Eylül’de düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belgeleri görüntüleyebilir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 8 Eylül’de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS) giren adayların cevap kâğıtlarının görüntülerini ve bunlara yapılan işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları erişime açtı. Adaylar 27 Eylül’de kadar Adaylar, belgelere, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden göz atabilir.
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