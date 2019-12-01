YDS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? Muhtemel cevaplar gündemde!
YDS soruları ve cevapları, sınavdan çıkan adaylar tarafından sorgulanıyor. Sınavdan çıktıktan sonra YDS/3 soruları ve cevapları için araştırmalarına başlayan adaylar, işaretledikleri soruların cevaplarını değerlendirmek için araştırmalarına başladı. Peki, YDS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, YDS/3 soruları ve cevapları hakkında bazı bilgiler
Muhtemel cevaplar ile sosyal medya üzerinden kritik yapmaya çalışan YDS adayları, ÖSYM'nin yayımlayacağı YDS soruları ve cevapları için araştırmalarına başladı. YDS soruları ve cevapları için yayımlanan kitapçığı görüntüleyecek olan adaylar, buna göre YDS puanları hakkında fikir sahibi olabilecek. Peki, YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan sorular ve cevapları kılavuzu hakkında bazı bilgiler
YDS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
YDS soruları ve cevapları, ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavın üzerinden 2 gün geçmesi ile görüntülenebilecek. Bu bilgiler ele alındığında ÖSYM'nin herhangi bir aksilik çıkmaması halinde sorular ve cevaplar kitapçığını 3 Aralık Salı günü yayımlaması bekleniyor.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak.
Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle