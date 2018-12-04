YDS soru ve cevap kitapçığı yayımlandı
2 Aralık tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen YDS'nin ardından sorular ve cevaplar yayımlandı. ÖSYM'nin verdiği bilgilere göre 10 gün süreyle erişime açık kalacak olan YDS soruları ve cevapları, AİS şifresi ile görüntülenebilecek
ÖSYM, YDS soruları ve cevaplarını adayların erişimine açtı. Konuyla ilgili bilgi veren ÖSYM, resmi internet sitesinde şu açıklamayı yaptı;
"2 Aralık 2018 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS/3) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 04 Aralık 2018 tarihinde saat 11.30’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.
2018- YDS/3 Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.
2018-YDS/3 sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) bulunmamaktadır."
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