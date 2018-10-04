YDS sonuçları açıklandı
2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonbahar dönemi sınav sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül’de gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) sonbahar dönemi değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarını 4 Ekim’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilir.
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