YDS sonuçları açıklandı
ÖSYM, 1 Nisan’da düzenlenen YDS ilkbahar dönemi sonuçlarını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 1 Nisan’da düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2018-YDS İlkbahar Dönemi) sonuçlarını açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. ÖSYM’nin açıkladığı verilere göre, sınava toplam 130 bin 768 aday başvuruda bulundu, bunlardan 15 bin 684’ü YDS’ye katılmadı, 114 adayın ise sınavı geçersiz sayıldı.
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