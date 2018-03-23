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    YDS sınav yerleri açıklandı

    Hürriyet Eğitim
    23.03.2018 - 16:27 | Son Güncelleme:

    YDS sınav yerleri için bekleyiş son buldu. 2018-YDS’ye başvuran adayların sınav giriş belgeleri ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlandı. Sınav 1 Nisan’da yapılacak.

    1 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2018-YDS İlkbahar Dönemi)  başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

    SAAT 10.00’DAN SONRA BİNAYA GİRİŞ YASAK
    2018-YDS İlkbahar Dönemi için adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 2018-YDS İlkbahar Dönemi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak uygulanacak.

    2018 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (2018-YDS) KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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