YDS sınav yerleri açıklandı

1 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2018-YDS İlkbahar Dönemi) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

SAAT 10.00’DAN SONRA BİNAYA GİRİŞ YASAK

2018-YDS İlkbahar Dönemi için adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 2018-YDS İlkbahar Dönemi, soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak uygulanacak.

2018 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (2018-YDS) KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN