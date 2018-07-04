YDS başvuruları ne zaman? YDS puanı nerelerde kullanılıyor?
ÖSYM, 2018 Temmuz Takvimi’nde yer alan bilgilerden biri de YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) başvuru tarihi oldu. Çeşitli sebeplerle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları, YDS başvurularını temmuz ayı içerisinde gerçekleştirmiş olacak. Peki, YDS başvuruları ne zaman başlayacak, süreç nasıl ilerleyecek? İşte, detaylar!
ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS İlkbahar Dönemi) başvuruları, 18-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS sonbahar dönemi sınavı 8 Eylül’de gerçekleşecek, bu sınavın sonuçları 4 Ekim’de duyurulacak.
Sınava başvurular, bugünden itibaren 15 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak. Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS İlkbahar Dönemi Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.
YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?
ÖSYM yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için artık YDS adı altında tek bir sınav yapıyor. O nedenle YDS, yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi çok büyük bir kitleyi ilgilendiriyor. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi, 70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
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