YDS başvuruları başladı
ÖSYM tarafından 8 Eylül'de yapılacak 2019-YDS/2 için başvurular başladı. Adaylar, başvurularını 24 Temmuz'a kadar yapabilecek. Geç başvuru günü ise 2 Ağustos.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8 Eylül'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için başvurular, 16-24 Temmuz' arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden gerçekleştirebilecek. Kılavuzdaki bilgilere göre, 2019-YDS/2 için geç başvuru günü 2 Ağustos olarak belirlendi.
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