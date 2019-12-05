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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 05.12.2019 - 13:40, Son Güncelleme:/

YDS 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS geçerlilik süresi ne kadar?

YDS/3 sonuçları, geçtiğimiz hafta sonu sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM'nin değerlendirme sürecini yürüteceği YDS/3 sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından AİS şifresi ile öğrenilebilecek. Peki, YDS/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin takvimine göre YDS 3 açıklanma tarihi ve geçerlilik süresi hakkında detaylı bilgiler

YDS 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS geçerlilik süresi ne kadar?
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YDS/3 ne zaman açıklanacak sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Son günlerde adayların araştırdığı konular arasında yer alan YDS 3 sonuçları açıklandığı tarih itibariyle belirli bir süre geçerliliğini koruyacak. Peki, YDS/3 sonuçları ne zaman açıklanacak ve geçerlilik süresi ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YDS/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/3 sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama takviminde yer alan bilgilere göre 24 Aralık tarihinde duyurulacak. 

YDS KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

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