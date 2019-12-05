YDS 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS geçerlilik süresi ne kadar?
YDS/3 sonuçları, geçtiğimiz hafta sonu sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM'nin değerlendirme sürecini yürüteceği YDS/3 sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından AİS şifresi ile öğrenilebilecek. Peki, YDS/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin takvimine göre YDS 3 açıklanma tarihi ve geçerlilik süresi hakkında detaylı bilgiler
YDS/3 ne zaman açıklanacak sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Son günlerde adayların araştırdığı konular arasında yer alan YDS 3 sonuçları açıklandığı tarih itibariyle belirli bir süre geçerliliğini koruyacak. Peki, YDS/3 sonuçları ne zaman açıklanacak ve geçerlilik süresi ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YDS/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS/3 sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama takviminde yer alan bilgilere göre 24 Aralık tarihinde duyurulacak.
YDS KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.
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