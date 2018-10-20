‘Yazmanın İncelikleri’ni öğrenecekler
İlk kez geçen yıl düzenlenen ‘Yazmanın İncelikleri’ sertifika programının ikincisi başlıyor. Program, ünlü yazarlar ile edebiyat ve kurmacaya ilgi duyanları bir araya getirecek. Yazarlar, eğitimlerde kalem oynatmanın sırlarını da katılımcılarla paylaşacak.
Üniversitede ‘Yazmanın İncelikleri’ sertifika programı başlıyor. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek sertifika programı, Beykoz Üniversitesi bünyesinde gerçekleşiyor. Program kapsamında ünlü yazarlar edebiyat ve kurmacaya ilgi duyanlarla 3 Kasım’da bir araya gelecek. Her biri alanında başarılı yazarlar tarafından verilecek eğitimlerde kalem oynatmanın sırları da katılımcılarla paylaşılacak.
Program, Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Güz’ün önderliğinde yürütülecek. Katılımcılar, ‘Yazmanın İncelikleri’ sertifika programında; Pınar Kür, Ataol Behramoğlu, Buket Uzuner, Mario Levi, İnci Aral, Murat Menteş, Gülşah Elikbank, Alper Canıgüz ve Prof. Dr. Uğur Batı gibi isimlerden eğitim alacak. Usta yazarların deneyimlerinden yararlanacak, yazmanın kuramsal çerçevesiyle de teknik bilgiler edinecek.
Modern kurmacanın temel ögelerinin edebiyat meraklılarıyla paylaşılacağı programa, ünlü çizer M. K. Perker, Doğan Kitap Genel Yayın Yönetmeni Cem Erciyes, April Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Berivan Ak'ın yanı sıra Telif Hakları Avukatı Sedef Erken de konuk olarak katılacak.
KATILIMCILAR KENDİ ÖYKÜLERİNİ YAZABİLECEK
Edebiyata, kurmacaya ve yazma deneyimine ilgi duyan herkese yönelik olarak tasarlanan sertifika programı, 12 hafta sürecek. Programa yüzde 70 oranında devamlılık gösteren ve bu sürenin bitiminde çalışmalarını sunanlara ‘katılım belgesi’, öğrenilen teknikler doğrultusunda kurmacanın gereklerini yerine getiren katılımcılara ise ‘sertifika’ verilecek. Eğitim sonunda katılımcılar kendi öykülerini yazabilme yetkinliğine kavuşacak.
Program, 3 Kasım-19 Ocak arasında her cumartesi 14.30-17.30 saatleri arasında Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu’nda yapılacak.
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