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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Eğitim
20.10.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

‘Yazmanın İncelikleri’ni öğrenecekler

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‘Yazmanın İncelikleri’ni öğrenecekler

İlk kez geçen yıl düzenlenen ‘Yazmanın İncelikleri’ sertifika programının ikincisi başlıyor. Program, ünlü yazarlar ile edebiyat ve kurmacaya ilgi duyanları bir araya getirecek. Yazarlar, eğitimlerde kalem oynatmanın sırlarını da katılımcılarla paylaşacak.

Üniversitede ‘Yazmanın İncelikleri’ sertifika programı başlıyor. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek sertifika programı, Beykoz Üniversitesi bünyesinde gerçekleşiyor. Program kapsamında ünlü yazarlar edebiyat ve kurmacaya ilgi duyanlarla 3 Kasım’da bir araya gelecek. Her biri alanında başarılı yazarlar tarafından verilecek eğitimlerde kalem oynatmanın sırları da katılımcılarla paylaşılacak.

Program, Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Güz’ün önderliğinde yürütülecek. Katılımcılar, ‘Yazmanın İncelikleri’ sertifika programında; Pınar Kür, Ataol Behramoğlu, Buket Uzuner, Mario Levi, İnci Aral, Murat Menteş, Gülşah Elikbank, Alper Canıgüz ve Prof. Dr. Uğur Batı gibi isimlerden eğitim alacak. Usta yazarların deneyimlerinden yararlanacak, yazmanın kuramsal çerçevesiyle de teknik bilgiler edinecek.

Modern kurmacanın temel ögelerinin edebiyat meraklılarıyla paylaşılacağı programa, ünlü çizer M. K. Perker, Doğan Kitap Genel Yayın Yönetmeni Cem Erciyes, April Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Berivan Ak'ın yanı sıra Telif Hakları Avukatı Sedef Erken de konuk olarak katılacak.

KATILIMCILAR KENDİ ÖYKÜLERİNİ YAZABİLECEK
Edebiyata, kurmacaya ve yazma deneyimine ilgi duyan herkese yönelik olarak tasarlanan sertifika programı, 12 hafta sürecek. Programa yüzde 70 oranında devamlılık gösteren ve bu sürenin bitiminde çalışmalarını sunanlara ‘katılım belgesi’, öğrenilen teknikler doğrultusunda kurmacanın gereklerini yerine getiren katılımcılara ise ‘sertifika’ verilecek. Eğitim sonunda katılımcılar kendi öykülerini yazabilme yetkinliğine kavuşacak.

Program, 3 Kasım-19 Ocak arasında her cumartesi 14.30-17.30 saatleri arasında Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu’nda yapılacak.

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