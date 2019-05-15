Yaz tatilinin iki haftası kasım ve nisanda yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının kasım ve nisan aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıkladı. Buna göre, okullarda 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan tarihlerinde birer haftalık ara tatili yapılacak. Bakan Selçuk, "20-31 Ocak 2020'deki ara tatilimiz hem öğretmenler hem öğrencilerimiz için söz konusu. Ama 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan'daki ara tatillerde öğretmenlerimiz, okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecek" diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim çalışma takvimini açıkladı. Bakan Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının kasım ve nisan aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını belirtti.
Bakan Selçuk, şunları söyledi:
“20-31 Ocak 2020'deki ara tatilimiz hem öğretmenler hem öğrencilerimiz için söz konusu. Ama 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan'daki ara tatillerde öğretmenlerimiz, okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecek. Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak. Ara tatilleri bir fırsat olarak görüyoruz. Bu tatillerde öğretmenler, okullar kurumsal işleyişe yönelik bazı özdeğerlendirmeler yapacak. Yapılan ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere etkinliklere katılma imkânı veriliyor. Öğretmenlerimiz çok yoruluyor. İnsan üstü bir çalışmayla, büyük yorgunluk içinde olduklarını biliyoruz. Bu amaçla öğretmenlere bir nefes alma süresi vermeyi çok elzem görüyoruz. Ara tatillerde yeni bir yapılanma da söz konusu. Bunların sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların bazı eğitim faaliyetlerine katılması da hedefleniyor. Ayrıca veli, zümre toplantıları, kişisel gelişim çalışmaları, okulların bazı fiziki ihtiyaçlarının karşılanması da söz konusu olabilecek.”
YENİ UYGULAMA ÖNÜMÜZDEKİ EĞİTİM YILINDA BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zili, 9 Eylül 2019’da çalacak. 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
TATİLLERDE ÖĞRENME EKSİKLERİ TELAFİ EDİLECEK
Yeni çalışma takvimiyle öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.
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