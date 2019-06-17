Yaz tatilinde bilimden uzak kalmayın
Çocuklar yaz tatilinde de bilimden uzak kalmayacak. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için bilişsel gelişimlerini desteklemek amacıyla atölye programları hazırlandı. Etkinlik, 1-4 Temmuz tarihlerinde ODTÜ Teknokent’te gerçekleştirilecek.
Yaz tatilinde çocukların bilişsel gelişimlerini desteklemeye yönelik atölye programı hazırlandı. Türkiye Zeka Vakfı tarafından hazırlanan program kapsamında düşünme, algılama, problem çözme, hayal kurma, sorgulama ve becerilerini geliştirmek hedefleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatının kazanım ve göstergeleri temel alınarak, yaş gruplarına göre ayrılarak hazırlanan atölyelerde çocuklar bilim ve matematiği örneklerle deneyimleme ve yeni ilgi alanları keşfetme fırsatı yakalıyor. ‘Eğlenceli Bilim ve Eğlenceli Matematik’ atölyelerine okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek. Alanında uzman eğitmenlerle yapılacak olan atölyeler 1-4 Temmuz arasında ODTÜ Teknokent’te gerçekleştirilecek. Program kapsamında çocukların düşünme becerilerini geliştirmek, çevrelerini daha iyi algılayabilmelerini sağlamak ve sorunlar karşısında nitelikli çözümler üretmelerine yardımcı olmak hedefleniyor.
OKUL BAŞARI PUANINA ETKİ EDECEK
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul seviyelerine hazırlanan atölyeler sonunda, kazanım ve göstergelerin yer aldığı gelişim karnesinin yanı sıra altı saatin tümüne katılan çocuklara, Türkiye Zeka Vakfı ‘Atölye Katılım Belgesi’ verilecek. Verilen belge MEB uygulamasında bulunan ‘Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu’nda geçerli olacak. Belgedeki tarih ve sayı numarasının formla beraber e-Okul sistemine girilmesiyle öğrencinin okul başarı puanını etkileyecek.
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