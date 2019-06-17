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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
17.06.2019 - 15:32, Son Güncelleme:/

Yaz tatilinde bilimden uzak kalmayın

Çocuklar yaz tatilinde de bilimden uzak kalmayacak. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için bilişsel gelişimlerini desteklemek amacıyla atölye programları hazırlandı. Etkinlik, 1-4 Temmuz tarihlerinde ODTÜ Teknokent’te gerçekleştirilecek.

Yaz tatilinde bilimden uzak kalmayın
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Yaz tatilinde çocukların bilişsel gelişimlerini desteklemeye yönelik atölye programı hazırlandı. Türkiye Zeka Vakfı tarafından hazırlanan program kapsamında düşünme, algılama, problem çözme, hayal kurma, sorgulama ve becerilerini geliştirmek hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatının kazanım ve göstergeleri temel alınarak, yaş gruplarına göre ayrılarak hazırlanan atölyelerde çocuklar bilim ve matematiği örneklerle deneyimleme ve yeni ilgi alanları keşfetme fırsatı yakalıyor. ‘Eğlenceli Bilim ve Eğlenceli Matematik’ atölyelerine okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek. Alanında uzman eğitmenlerle yapılacak olan atölyeler 1-4 Temmuz arasında ODTÜ Teknokent’te gerçekleştirilecek. Program kapsamında çocukların düşünme becerilerini geliştirmek, çevrelerini daha iyi algılayabilmelerini sağlamak ve sorunlar karşısında nitelikli çözümler üretmelerine yardımcı olmak hedefleniyor. 

OKUL BAŞARI PUANINA ETKİ EDECEK
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul seviyelerine hazırlanan atölyeler sonunda, kazanım ve göstergelerin yer aldığı gelişim karnesinin yanı sıra altı saatin tümüne katılan çocuklara, Türkiye Zeka Vakfı ‘Atölye Katılım Belgesi’ verilecek. Verilen belge MEB uygulamasında bulunan ‘Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu’nda geçerli olacak. Belgedeki tarih ve sayı numarasının formla beraber e-Okul sistemine girilmesiyle öğrencinin okul başarı puanını etkileyecek.

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