Yaz tatili kısalıyor mu? Yaz tatili kaç gün olacak?
Yaz tatili kısalacak mı sorusu, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Normal dönemin sona ermesinin ardından üç aylık yaz tatiline giren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarına kilitlendi. Bakan Selçuk, Avrupa'da ortalama eğitim süresinin 200 gün olduğunu, Türkiye'de ise bu sürenin 180 iş gününden 200 güne çıkabileceğini ifade etti. Peki, yaz tatili kısalacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından merak konusu olan yaz tatili, kısalıp kısalmayacağı ile araştırılıyor. İşte, Bakan Ziya Selçuk'un yaptığı yaz tatili açıklaması
Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.
Yaz tatilinin kaç gün olacağı hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle