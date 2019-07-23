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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
23.07.2019 - 14:37, Son Güncelleme:/

Yaz okulunda bilim insanlarıyla buluştular

TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği yaz okullarına katılan öğrenciler, Oxford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi'nden gelen bilim insanlarından eğitim aldı.

Yaz okulunda bilim insanlarıyla buluştular
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE) tarafından düzenlenen ‘Kuantumdan Uzaya’ ve ‘Kütleçekimsel Dalgalar’ konulu yaz okullarına katılan yaklaşık 120 öğrenci, Oxford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi’nden gelen bilim adamlarından eğitim aldı.

TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Alikram Nuhbalaoğlu, Temel Bilim Enstitüsü’nün 2015 yılında yeniden yapılandırıldığını belirtti. İleri düzeyde eğitim olmadan, ileri düzeyde bilimden bahsetmenin mümkün olmadığını söyleyen Nuhbalaoğlu, dünyanın en önde gelen bilim insanlarını gençlerle bir araya getirmeyi amaçladıklarını anlattı.

'TEMEL BİLİMİN İTİCİ GÜCÜ MERAKTIR'
Yaz okulunda Oxford Üniversitesi'nden üç, Massachusetts Teknoloji Enstitüsühren (MIT) iki ve Stanford Üniversitesi'nden bir bilim insanın ders verdiğine söyleyen Nuhbalaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Eğitimler çok başarılı geçti. Başvuru yapan 325 öğrenciden 120'si yaz okuluna katılabildi. Ayrıca yaz okulunda İngiltere, Amerika, İran, Hindistan, Azerbaycan'dan 10 öğrenci de eğitim aldı. Yaz okulunun ilk konusu kuantumdu. Temel bilim, teorik ve matematiksel yöntemlerle gözlem ve deneylerle doğanın gizeminin anlaşılması yönünde temel bilgilerin ortaya konulduğu ve yeni bilgilerin üretildiği bir uğraş alanı. Temel bilimin ana hedefi, doğanın işleyişini anlamak. Temel bilimin itici gücü meraktır. Bu değerli merakın itici gücüyle yüzyıllar boyunca birbirinden değerli insanlar, doğayla ilgili bilinmeyenleri bilinenlere dönüştürmüş ve insanlığın hizmetine sundu. Temel bilim, insanlığın gelişimi için önemli, insanlığın eğitiminde, kültüründe toplumun ayrılmaz bir parçası

Kuantumun ele alınması, öğrencilerde heyecan oluşturdu. Bu konuda son 80 yılda ortaya konulan fikirler, bu fikirlerin uygulamaları, nasıl pratik sonuçlara yol açmış, dünyayı, insanı ve insan hayatını hayatını nasıl değiştirmişti? Bütün bunlar okulun tartışma konusuydu. O nedenle ilgi çok yüksekti. Öğrenciler de çok mutluydu. Bizim için bir hayaldi. İstiyorduk ki dünyanın en önde gelen üniversitelerinden hocalar gelsin. Sanki oradaymış gibi burada ders versin, sanki öğrencilerimiz Oxford'daymış gibi dersler alsın ve heyecana kapılsın. Sanırım bunu başardık. Bu nedenle çok mutluyuz. Yaz okulu senede birkaç kez yapılacak. Temel bilimin bütün alanlarını, bilimin ileri konularında kapsayacak şekilde yapılacak. Gençlerimizde dinamik bir heves oluşturacak. Temel bilim geleneğinin ülkemizde oluşmasına katkı sağlayacak. Gençlerimizde buluş yapma hevesi uyandıracak. İleri de okullarımızın süresini daha uzun tutacağız.

 

BİLİMİN BİRLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİ VAR
Yaz okuluna katılan öğrencilerden çok duygusal mailler aldık. Çok mutlu olduk. Sadece bir yararlanma olmadı, vizyonumuz açıldı. Geriye dönük bu tür mailler aldık. Ülkemizde zaman zaman böyle okullar düzenlendi. Ama bu kadar verimli bir okul yapılmamıştı. Oxford'dan üç hoca getirmek çok zor. Bilimin gücüne inanıyoruz çünkü bilimin birleştirici özelliği var. Din, dil, ırk bilmeden insanlar fikir üzerinde birleşir. Esas gücümüz bundan kaynaklanıyor.

Türk milletinin zengin bilimsel bir geçmişi var. Enstitüleri dünyanın sayılı eğitim merkezleri arasına sokmak için çalışıyoruz. Dünyanın sayılı enstitüleri arasına gireceğiz. Bunu yapabiliriz."

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