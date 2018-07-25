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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Hürriyet Eğitim
25.07.2018 - 15:36, Son Güncelleme:

Yaz okulu için Almanya’dan geldiler

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Yaz okulu için Almanya’dan geldiler

Almayan’da eğitim alan 14 Türk lise öğrencisi, İzmir’de yaz okuluna katıldı. Türkiye’deki eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olan liseliler, üniversiteye Türkiye’de devam etmek istediklerini söyledi.

Almanya’da eğitim alan 14 Türk lise öğrencisi, yaz okulu için İzmir’i tercih etti. Yaşar Üniversitesi, Berlin Başkonsolosluğu’nun desteğiyle yaz okuluna katılan gençler, hem Türkiye’deki eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi oldu hem de İzmir’i yakından tanıdılar. Almanya'daki Türk ailelerle, Türkiye arasındaki bağların geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla bu yıl dördüncü kez düzenlenen ‘Yaşar Üniversitesi Başarılı Türk-Alman Öğrenciler için Yaz Okulu’na katılan liseliler, üniversiteli olma deneyimi kazandılar. Berlin, Nürnberg, Münih, Frankfurt ve Karlsburg’dan gelen öğrenciler mühendislik, mimarlık, psikoloji, hukuk, işletme gibi bölümlerin örnek derslerine katıldılar.

REKTÖRLE BİR ARAYA GELDİLER
Öğrencilerle bir araya gelerek, katılım sertifikalarını veren Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Almanya’da yaşayan Türk öğrenciler için Türkiye’de cazip eğitim olanakları bulunduğunu söyledi. Rektör Dinçer, “Burada bulunduğunuz bir haftalık sürecin sizin için iyi bir tecrübe olduğunu umuyorum. Yeni tanışıklıklar edindiniz ve dostluklar kurdunuz, eğitim sistemi hakkında da bilgi sahibi oldunuz. Almanya, dünya ekonomisi açısından oldukça güçlü bir konumda. Ancak ülkemiz de gerek akademisyenleri gerekse teknik imkânlarıyla yükseköğretimde ciddi bir kaliteyi yakaladı. Türkiye’de eğitim kariyerini seçtiğinizde, ciddi bir donanıma sahip bireyler olarak mezun olacaksınız” dedi. 

‘İZMİR’DEN ÇOK ETKİLENDİK’
Yaz okuluna katılan öğrenciler İzmir’in eğitim ve sosyal olanaklarından etkilendiklerini söyledi. Öğrencilerin görüşleri şöyle:

Rana Arpacı: İzmir’e ilk gelişim. Ulaşım ve sosyal olanaklar konusunda oldukça rahat ettim. Burada yaşayan akrabalarım var. Onların da desteğiyle eğitimimi İzmir’de sürdürmeyi planlıyorum.

Nazan Zeynep Küçük: Berlin doğumluyum. İzmir’i tanımak ve bu kültürü yaşamak bizi çok mutlu etti. Amacım, Türkiye’de mimarlık eğitimi almak. Hedeflerimi bu doğrultuda çizdim ve buraya gelmek beni hedeflerime daha da yakınlaştırdı.

İlayda Sarısakaloğlu: Almanya’da doğdum ve büyüdüm. Yaşar Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi alıp daha sonra Almanya’da çalışmak istiyorum. Örnek dersler de oldukça verimli geçti.

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